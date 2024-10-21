Российские военные взяли опорный пункт ВСУ

Десантники ВС РФ заняли опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«После того, как они уничтожили живую силу, штурмовая группа высадилась на участке и заняла опорный пункт», — передает ТАСС слова ведомства. Там добавили, что российская десантно-штурмовая группа выполняла задачу по уничтожению пехоты ВСУ.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал ТАСС, что против ВС РФ на территории Курской области воюют сразу 14 бригад ВСУ, передает 360.ru. По его словам, в регионе находятся подразделения иностранных наемников.
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