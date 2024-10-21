Российские военные взяли опорный пункт ВСУ

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Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу украинских войск
Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу украинских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантники ВС РФ заняли опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«После того, как они уничтожили живую силу, штурмовая группа высадилась на участке и заняла опорный пункт», — передает ТАСС слова ведомства. Там добавили, что российская десантно-штурмовая группа выполняла задачу по уничтожению пехоты ВСУ.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал ТАСС, что против ВС РФ на территории Курской области воюют сразу 14 бригад ВСУ, передает 360.ru. По его словам, в регионе находятся подразделения иностранных наемников.

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Десантники ВС РФ заняли опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «После того, как они уничтожили живую силу, штурмовая группа высадилась на участке и заняла опорный пункт», — передает ТАСС слова ведомства. Там добавили, что российская десантно-штурмовая группа выполняла задачу по уничтожению пехоты ВСУ. Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал ТАСС, что против ВС РФ на территории Курской области воюют сразу 14 бригад ВСУ, передает 360.ru. По его словам, в регионе находятся подразделения иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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