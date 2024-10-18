Россия вернула Украине погибших на СВО солдат: главное об СВО на 18 октября

Между Россией и Украиной произошел обмен телами погибших на СВО. Россия передала Украине 501 тело солдат ВСУ, рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Взамен РФ получила тела 89 бойцов ВС РФ. Главное об СВО за 18 октября — в материале URA.RU.
Обмен телами погибших солдат
Саралиев заявил, что Россия передала Украине тела погибших солдат. Украинская сторона также вернула РФ тела военных, погибших в зоне СВО. «России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — передает РБК слова Саралиева.
Путин о перемирии и завершении конфликта
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он против перемирия с Украиной на ограниченный промежуток времени. России не нужно «перемирие на неделю, на две или на год», отметил глава России. Путин согласится только на долгосрочное урегулирование конфликта.
Также Путин выразил желание завершить конфликт на Украине, сообщает телеканал «Россия 24». Он добавил, что хочет сделать это как можно скорее.
Создание ядерного оружия на Украине
Путин заявил, что Россия не допустит создание ядерного оружия украинской стороной. По его словам, за подобными действиями Киева последует реакция РФ.
Усовершенствование западных F-16 для Украины
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад будет развивать потенциал истребителей F-16, которые накануне были поставлены на Украину, передает ТАСС. Остин добавил, что западные страны создали коалиции для развития потенциала истребительной авиации Киева, а также еще ряд объединений для поставки БПЛА и боеприпасов.
Бойцы ВСУ уходят из Курской области
Около 300 бойцов ВСУ покинули свои позиции на территории Курской области, сообщает telegam-канал Mash. Украинские военные оставили район Толстого Луга. В ходе атаки ВС РФ было ликвидировано 50 бойцов ВСУ.
Ракеты над Курской областью
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в своем telegram-канале, что в небе над регионом сбиты две ракеты ВСУ. Отбой ракетной опасности в Курской области был дан в 12.07 (МСК).
Снижение возраста мобилизации на Украине
Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что власти США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации, передает telegram-канал «Укринформ». Они хотят выяснить причины, по которым Киев не включает в состав ВСУ лиц от 18 до 25 лет. Умеров отметил, что Штаты не настаивают на снижении Украиной возраста мобилизации.
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ, передает «Пятый канал» и публикует видео с огневой атакой. Удар произведен расчетом РСЗО БМ-21 «Град» с помощью БПЛА. В результате атаки уничтожены бронетехника, огневые средства, склады боеприпасов на правом берегу Днепра.
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