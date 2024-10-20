20 октября 2024

Регион России после СВО предъявит Украине счет за весь нанесенный ущерб ВСУ

Сальдо: после СВО предъявим Киеву счет за нанесенный Херсонской области ущерб
© Служба новостей «URA.RU»
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Сальдо отметил, что счет Киеву будет предъявлен за ущерб херсонским жителям и инфраструктуре
Сальдо отметил, что счет Киеву будет предъявлен за ущерб херсонским жителям и инфраструктуре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область после окончания спецоперации предъявит Киеву весь нанесенный им ущерб. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«После победы в СВО обязательно предъявим киевскому режиму, если он еще будут существовать, счет за весь причиненный... Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», — рассказал Сальдо. Его слова передает РИА Новости.

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области. Об этом ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник и отмечал, что общую сумму ущерба назвать трудно из-за продолжающихся боевых действий.

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Херсонская область после окончания спецоперации предъявит Киеву весь нанесенный им ущерб. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. «После победы в СВО обязательно предъявим киевскому режиму, если он еще будут существовать, счет за весь причиненный... Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», — рассказал Сальдо. Его слова передает РИА Новости. Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области. Об этом ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник и отмечал, что общую сумму ущерба назвать трудно из-за продолжающихся боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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