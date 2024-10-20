Херсонская область после окончания спецоперации предъявит Киеву весь нанесенный им ущерб. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«После победы в СВО обязательно предъявим киевскому режиму, если он еще будут существовать, счет за весь причиненный... Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», — рассказал Сальдо. Его слова передает РИА Новости.
Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области. Об этом ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник и отмечал, что общую сумму ущерба назвать трудно из-за продолжающихся боевых действий.
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