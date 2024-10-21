Китайский ученый предложил согражданам искать жен в России

Китайские мужчины могут искать жен среди россиянок из-за серьезных демографических проблем КНР. Об этом заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.
«Сейчас Китай сталкивается с проблемами гендерного дисбаланса и старения населения.<..> Китайский профессор Дин Чанфа для решения этой проблемы предложил продвигать браки с иностранками — в частности, с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана», — сообщает издание South China Morning Post.
Там отметили, что к демографическим проблемам привела политика Китая в конце 1970-х годов, которая разрешала городским семьям иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой рождалась девочка. В 2020 году перепись населения показала, что в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин.
Ранее, в 2021 году, в Китае продлили процесс разводов, чтобы улучшить рождаемость. Демограф Алексей Ракша в беседе с «Тульской службой новостей» заявил, что такие меры не помогут улучшить ситуацию с демографией в стране, передает 360.ru. По его словам, люди после расторжения брака часто, наоборот, вступают в новые отношения и заводят детей.
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