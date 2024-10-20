Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, высказала точку зрения, почему здание Верховной рады Украины не подвергается ударам ВС РФ. Она утверждает, что объект является частью культурного наследия, на который «нормальный человек не поднимет руку».
«Это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше... У нормального человека не поднимается рука бомбить дачу, на которой он вырос, куда он ездил в детстве с дедушкой, в общем, на что-то, что он считает своим», — заявила Симоньян в эфире воскресной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ее слова передает РИА Новости.
Россия не имеет отношения к обстрелам гражданских объектов на Украине. Об этом неоднократно говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что Россия будет доносить правду о происходящем для тех стран, где аудитория хочет ее услышать.
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