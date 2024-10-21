Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за помощь в урегулировании энергокризиса

21 октября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Куба столкнулась с энергетическим кризисом, отметил Бруно Родригес Паррилья Фото: Сергей Русанов Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность правительствам нескольких стран, включая Россию, за предложения помощи в связи с энергетическим кризисом, который переживает страна. Он отметил важность международной поддержки в трудный период жизни страны. «Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — написал министр Паррилья в соцсети X. Он добавил, что Куба продолжает проводить переговоры, чтобы конкретизировать вопрос поддержки. В последние несколько дней отмечается кризис электроснабжения на Кубе. Происходят перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением. Отмечались как минимум три сбоя в работе национальной электросети за последние двое суток. Об этом сообщали в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность правительствам нескольких стран, включая Россию, за предложения помощи в связи с энергетическим кризисом, который переживает страна. Он отметил важность международной поддержки в трудный период жизни страны. «Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — написал министр Паррилья в соцсети X. Он добавил, что Куба продолжает проводить переговоры, чтобы конкретизировать вопрос поддержки. В последние несколько дней отмечается кризис электроснабжения на Кубе. Происходят перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением. Отмечались как минимум три сбоя в работе национальной электросети за последние двое суток. Об этом сообщали в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики.