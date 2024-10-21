Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за помощь в урегулировании энергокризиса

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Куба. архив.
Куба столкнулась с энергетическим кризисом, отметил Бруно Родригес Паррилья Фото:

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность правительствам нескольких стран, включая Россию, за предложения помощи в связи с энергетическим кризисом, который переживает страна. Он отметил важность международной поддержки в трудный период жизни страны.

«Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — написал министр Паррилья в соцсети X. Он добавил, что Куба продолжает проводить переговоры, чтобы конкретизировать вопрос поддержки.

В последние несколько дней отмечается кризис электроснабжения на Кубе. Происходят перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением. Отмечались как минимум три сбоя в работе национальной электросети за последние двое суток. Об этом сообщали в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики.

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Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность правительствам нескольких стран, включая Россию, за предложения помощи в связи с энергетическим кризисом, который переживает страна. Он отметил важность международной поддержки в трудный период жизни страны. «Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — написал министр Паррилья в соцсети X. Он добавил, что Куба продолжает проводить переговоры, чтобы конкретизировать вопрос поддержки. В последние несколько дней отмечается кризис электроснабжения на Кубе. Происходят перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением. Отмечались как минимум три сбоя в работе национальной электросети за последние двое суток. Об этом сообщали в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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