После Второй мировой войны в Германии укрепился этос пацифизма, что теперь заставляет многих немцев опасаться поставок оружия Украине. Такую информацию озвучил телеканал ABC, отметив, что немцы боятся возможного распространения конфликта на другие европейские страны.
«Многие в Германии опасаются, что отправка оружия Украине может спровоцировать Россию и привести к расширению военных действий за пределы украинской территории на остальную Европу», — отметил телеканал. Эти тревоги основываются на историческом контексте страны, где национальная политика и общественное мнение сегодня склоняются к невмешательству и миротворчеству.
Как сообщало URA.RU ранее, в Германии сделали заявление о войне между НАТО и Россией. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком отметил, что Евросоюзу «не терпится поскорее выбраться из этой передряги». При этом в России неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Сам Запад делает из РФ противника, заявлял глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.
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