Гендиректор «Почты России» пообещал доставку пенсий россиянам в любом населенном пункте

«Почта России» анонсировала нововведения в системе доставки пенсий, намереваясь организовать их получение в любом населенном пункте России. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков.
«Мы упростили требование получения пенсии только через „прикрепленное“ отделение. Сегодня пенсию можно получить в любом отделении в рамках одного субъекта. Работаем над тем, чтобы человек мог получить пенсию в любом населенном пункте страны, вне зависимости от места своего нахождения», — цитирует слова Волкова «Российская газета».
Издание также сообщило, что дополнительно «Почта России» внедряет программу по контролю за доставкой пенсий для их своевременного получения. Сейчас через почту пенсии наличными получают около 10 миллионов человек.
Как сообщало URA.RU ранее, «Почта России» и Wildberries открыли совместные отделения. Cотрудничество направлено на увеличение клиентского потока и расширение присутствия в отдаленных уголках страны.
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