Российские военные будут использовать на СВО чудо-гаджет

Российские военнослужащие смогут легко обнаруживать и идентифицировать цели противника на больших расстояниях с помощью приставки Steamdeck, которая будет встроена в новый мобильный наблюдательный комплекс «Зритель». Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Российские военные будут использовать на СВО приставку Steamdeck. Чудо-гаджет входит в мобильный наблюдательный комплекс „Зритель“», — говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью этого гаджета солдаты смогут по Wi-Fi управлять тепловизором на расстоянии до 150 метров.
Сам комплекс предназначен для обеспечения безопасности оператора, позволяя ему не находиться непосредственно на месте наблюдения. В будущем к системе наблюдения могут добавить еще пулемет или автоматический гранатомет, что позволит с помощью приставки сразу отстреливать противника.
Цена на оборудование достаточно высокая. Комплекс «Зритель» оценивается в 650 тысяч рублей, а тепловизор, входящий в его состав, стоит 3,7 миллиона рублей.
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