Российские военные будут использовать на СВО чудо-гаджет

Mash: солдаты ВС РФ смогут использовать на СВО приставку Steamdeck
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Российские военные нашли новый способ наносить удары по целям противника с помощью приставки
Российские военные нашли новый способ наносить удары по целям противника с помощью приставки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие смогут легко обнаруживать и идентифицировать цели противника на больших расстояниях с помощью приставки Steamdeck, которая будет встроена в новый мобильный наблюдательный комплекс «Зритель». Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Российские военные будут использовать на СВО приставку Steamdeck. Чудо-гаджет входит в мобильный наблюдательный комплекс „Зритель“», — говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью этого гаджета солдаты смогут по Wi-Fi управлять тепловизором на расстоянии до 150 метров.

Сам комплекс предназначен для обеспечения безопасности оператора, позволяя ему не находиться непосредственно на месте наблюдения. В будущем к системе наблюдения могут добавить еще пулемет или автоматический гранатомет, что позволит с помощью приставки сразу отстреливать противника.

Цена на оборудование достаточно высокая. Комплекс «Зритель» оценивается в 650 тысяч рублей, а тепловизор, входящий в его состав, стоит 3,7 миллиона рублей.

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Российские военнослужащие смогут легко обнаруживать и идентифицировать цели противника на больших расстояниях с помощью приставки Steamdeck, которая будет встроена в н овый мобильный наблюдательный комплекс «Зритель». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российские военные будут использовать на СВО приставку Steamdeck. Чудо-гаджет входит в мобильный наблюдательный комплекс „Зритель“», — говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью этого гаджета солдаты смогут по Wi-Fi управлять тепловизором на расстоянии до 150 метров. Сам комплекс предназначен для обеспечения безопасности оператора, позволяя ему не находиться непосредственно на месте наблюдения. В будущем к системе наблюдения могут добавить еще пулемет или автоматический гранатомет, что позволит с помощью приставки сразу отстреливать противника. Цена на оборудование достаточно высокая. Комплекс «Зритель» оценивается в 650 тысяч рублей, а тепловизор, входящий в его состав, стоит 3,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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