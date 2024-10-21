CNN: в США умер проповедник, который пытался устроить госпереворот в Турции

О смерти проповедника сообщил его племянник
В США скончался проповедник Фетхуллах Гюлен, который пытался устроить госпереворот в Турции в 2016 году. Об этом сообщает племянник скончавшегося Эбуселеме Гюлен в соцсетях.
«Глава FETО, проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 году, скончался в США», — сообщает CNN со ссылкой на Эбуселеме Гюлена. Там добавили, что в турецкой Анкаре знают о смерти Гюлена.
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