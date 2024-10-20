20 октября 2024

Минобороны Британии сообщило о загадочной гибели обучавшего боевиков ВСУ капрала

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Кристофер Гилл погиб из-за событий, не связанных с боевой работой
Кристофер Гилл погиб из-за событий, не связанных с боевой работой Фото:

Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели капрала Кристофера Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров, который добровольно отправился обучать украинских военных. По данным ведомства, военнослужащий скончался 16 октября в Уэльсе в результате «инцидента, не связанного с боевыми действиями». Конкретные детали происшествия не были раскрыты.

«С большой грустью Министерство обороны подтверждает смерть Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров. Он погиб во время неоперативного инцидента в Бреконе, Уэльс, 16 октября 2024 года», — сообщили в ведомстве.

По информации, полученной изданием Daily Mail, смерть капрала наступила во время ночных учений на территории военной базы Корт-и-Голлен. Этот полигон, расположенный в гористой местности, используется для тренировок с боевыми патронами. Согласно сообщению The Telegraph, полиция была уведомлена о смерти военнослужащего около часа ночи, и в настоящее время проводится расследование с участием Управления по охране труда и технике безопасности.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале донбасского подполья, в ходе СВО ВС РФ ранее уничтожили иностранных экспертов по радиоэлектронной борьбе. Для выполнения данной операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

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Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели капрала Кристофера Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров, который добровольно отправился обучать украинских военных. По данным ведомства, военнослужащий скончался 16 октября в Уэльсе в результате «инцидента, не связанного с боевыми действиями». Конкретные детали происшествия не были раскрыты. «С большой грустью Министерство обороны подтверждает смерть Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров. Он погиб во время неоперативного инцидента в Бреконе, Уэльс, 16 октября 2024 года», — сообщили в ведомстве. По информации, полученной изданием Daily Mail, смерть капрала наступила во время ночных учений на территории военной базы Корт-и-Голлен. Этот полигон, расположенный в гористой местности, используется для тренировок с боевыми патронами. Согласно сообщению The Telegraph, полиция была уведомлена о смерти военнослужащего около часа ночи, и в настоящее время проводится расследование с участием Управления по охране труда и технике безопасности. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале донбасского подполья, в ходе СВО ВС РФ ранее уничтожили иностранных экспертов по радиоэлектронной борьбе. Для выполнения данной операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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