Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели капрала Кристофера Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров, который добровольно отправился обучать украинских военных. По данным ведомства, военнослужащий скончался 16 октября в Уэльсе в результате «инцидента, не связанного с боевыми действиями». Конкретные детали происшествия не были раскрыты.
«С большой грустью Министерство обороны подтверждает смерть Гилла из 4-го батальона полка рейнджеров. Он погиб во время неоперативного инцидента в Бреконе, Уэльс, 16 октября 2024 года», — сообщили в ведомстве.
По информации, полученной изданием Daily Mail, смерть капрала наступила во время ночных учений на территории военной базы Корт-и-Голлен. Этот полигон, расположенный в гористой местности, используется для тренировок с боевыми патронами. Согласно сообщению The Telegraph, полиция была уведомлена о смерти военнослужащего около часа ночи, и в настоящее время проводится расследование с участием Управления по охране труда и технике безопасности.
Согласно информации, опубликованной в telegram-канале донбасского подполья, в ходе СВО ВС РФ ранее уничтожили иностранных экспертов по радиоэлектронной борьбе. Для выполнения данной операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
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