В Челябинске появились две новые остановки общественного транспорта

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В Челябинске появились остановки «ул. Магистральная» и «Автостанция «Восточные ворота»
В Челябинске появились остановки «ул. Магистральная» и «Автостанция «Восточные ворота» Фото:

В Челябинске новые остановки общественного транспорта появились по дороге в Международный аэропорт имени Курчатова на пересечении с улицей Магистральной и по улице Бажова. Их названия — «Улица Магистральная» и «Автостанция „Восточные ворота“». Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.

«Присвоить наименование „ул. Магистральная“ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта в прямом и обратном направлении, расположенному на автомобильной дороге в Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова в районе пересечения с улицей Магистральной. Также присвоить наименование „Автостанция ‚Восточные ворота‘ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта, расположенному вблизи дома № 35А по улице Бажова“, — сообщается на сайте.

В конце августа 2024 года в Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они стали носить названия «ЧВВАКУШ (ЧМК)» и «ЧВВАКУШ (Северо-запад)». В феврале 2024 года в Челябинске названия были присвоены сразу пяти новым остановкам на северо-западе.

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В Челябинске новые остановки общественного транспорта появились по дороге в Международный аэропорт имени Курчатова на пересечении с улицей Магистральной и по улице Бажова. Их названия — «Улица Магистральная» и «Автостанция „Восточные ворота“». Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска. «Присвоить наименование „ул. Магистральная“ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта в прямом и обратном направлении, расположенному на автомобильной дороге в Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова в районе пересечения с улицей Магистральной. Также присвоить наименование „Автостанция ‚Восточные ворота‘ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта, расположенному вблизи дома № 35А по улице Бажова“, — сообщается на сайте. В конце августа 2024 года в Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они стали носить названия «ЧВВАКУШ (ЧМК)» и «ЧВВАКУШ (Северо-запад)». В феврале 2024 года в Челябинске названия были присвоены сразу пяти новым остановкам на северо-западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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