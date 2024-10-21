В Челябинске появились две новые остановки общественного транспорта

В Челябинске новые остановки общественного транспорта появились по дороге в Международный аэропорт имени Курчатова на пересечении с улицей Магистральной и по улице Бажова. Их названия — «Улица Магистральная» и «Автостанция „Восточные ворота“». Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.
«Присвоить наименование „ул. Магистральная“ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта в прямом и обратном направлении, расположенному на автомобильной дороге в Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова в районе пересечения с улицей Магистральной. Также присвоить наименование „Автостанция ‚Восточные ворота‘ вновь организованному остановочному пункту общественного транспорта, расположенному вблизи дома № 35А по улице Бажова“, — сообщается на сайте.
В конце августа 2024 года в Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они стали носить названия «ЧВВАКУШ (ЧМК)» и «ЧВВАКУШ (Северо-запад)». В феврале 2024 года в Челябинске названия были присвоены сразу пяти новым остановкам на северо-западе.
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