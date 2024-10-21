Спикер заксо Бабушкина выступила главным лоббистом создания крупного образовательного кластера. Фото

Спикер заксо Бабушкина представила крупнейший межотраслевой кластер на Урале

21 октября 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина работает в составе большой делегации в Совфеде Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре выступила с инициативой о создании крупнейшего образовательно-производственного кластера в УрФО, организованного на базе Уральского политехнического колледжа. На этой неделе Бабушкина работает в составе большой делегации под руководством губернатора Евгения Куйвашева на Днях Свердловской области в Совфеде. «Для расширения перечня и числа программ технического профиля с целью подготовки кадров в Свердловской области разработан новый механизм взаимодействия в системе среднего профессионального образования — межотраслевой образовательно-производственный кластер технического профиля с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, расположенных в шаговой доступности друг от друга», — передает слова Бабушкина управление информполитики парламента. Депутат также отметила, что в современных условиях подготовка квалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий имеет особое значение для региона. Планируется, что участие в создании кластера примут Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. «Такое решение позволит практически в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе этих трех учебных заведений», — отметила парламентарий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре выступила с инициативой о создании крупнейшего образовательно-производственного кластера в УрФО, организованного на базе Уральского политехнического колледжа. На этой неделе Бабушкина работает в составе большой делегации под руководством губернатора Евгения Куйвашева на Днях Свердловской области в Совфеде. «Для расширения перечня и числа программ технического профиля с целью подготовки кадров в Свердловской области разработан новый механизм взаимодействия в системе среднего профессионального образования — межотраслевой образовательно-производственный кластер технического профиля с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, расположенных в шаговой доступности друг от друга», — передает слова Бабушкина управление информполитики парламента. Депутат также отметила, что в современных условиях подготовка квалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий имеет особое значение для региона. Планируется, что участие в создании кластера примут Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. «Такое решение позволит практически в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе этих трех учебных заведений», — отметила парламентарий.