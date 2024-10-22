Пермские депутаты предложили штрафовать за неправильные фасады зданий

В Пермском крае могут ввести штрафы за неправильный облик зданий и объектов благоустройства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент фракцией ЛДПР.
«Законопроект предполагает установить штрафы за нарушение требований к внешнему виду фасадов. Это неправильное размещение рекламы, внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного фасада здания. Также штраф предусмотрен за отсутствие согласованного в установленном порядке паспорта внешнего облика объекта капстроительства и несоблюдение требований к внешнему виду объектов и элементов благоустройства», — сообщил telegram-канал краевого парламента.
Ранее URA.RU рассказывало, что фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о «тихом часе». Инициатива предусматривает ввод административных штрафов за нарушение покоя граждан в дневное время.
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