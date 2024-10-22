Пермские депутаты предложили штрафовать за неправильные фасады зданий

Пермское заксобрание рассмотрит проект закона о штрафах за неправильные фасады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законопроект предусматривает штрафы за неправильную установку кондиционеров на фасадах
Законопроект предусматривает штрафы за неправильную установку кондиционеров на фасадах Фото:

В Пермском крае могут ввести штрафы за неправильный облик зданий и объектов благоустройства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент фракцией ЛДПР. 

«Законопроект предполагает установить штрафы за нарушение требований к внешнему виду фасадов. Это неправильное размещение рекламы, внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного фасада здания. Также штраф предусмотрен за отсутствие согласованного в установленном порядке паспорта внешнего облика объекта капстроительства и несоблюдение требований к внешнему виду объектов и элементов благоустройства», — сообщил telegram-канал краевого парламента.

Ранее URA.RU рассказывало, что фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о «тихом часе». Инициатива предусматривает ввод административных штрафов за нарушение покоя граждан в дневное время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае могут ввести штрафы за неправильный облик зданий и объектов благоустройства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент фракцией ЛДПР.  «Законопроект предполагает установить штрафы за нарушение требований к внешнему виду фасадов. Это неправильное размещение рекламы, внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного фасада здания. Также штраф предусмотрен за отсутствие согласованного в установленном порядке паспорта внешнего облика объекта капстроительства и несоблюдение требований к внешнему виду объектов и элементов благоустройства», — сообщил telegram-канал краевого парламента. Ранее URA.RU рассказывало, что фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о «тихом часе». Инициатива предусматривает ввод административных штрафов за нарушение покоя граждан в дневное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...