В мире Маск предрек новый виток конфликта на Украине из-за Южной Кореи Маск заявил, что из-за Южной Кореи ситуация на Украине накаляется 22 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Илон Маск обеспокоен напряженностью в украинском конфликте из-за Южной Кореи Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Из-за возможной отправки войск Южной Кореи на Украину конфликт в стране накаляется. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск. Новость по теме Южная Корея отправит военных на Украину в отместку КНДР: какие секретные данные хочет раскрыть Сеул «Ситуация, похоже, обостряется», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). О возможной отправке южнокорейских войск в Киев ранее писало агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник. Целью отправки военных является «наблюдение за северокорейскими военными», которые якобы были отправлены в зону конфликта. Также еще одним вариантом отправки северокорейских солдат на СВО является оказанием поддержки России. При этом представитель Северной Кореи при ООН опроверг подобные заявления. Он назвал их «беспочвенными слухами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за возможной отправки войск Южной Кореи на Украину конфликт в стране накаляется. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск. «Ситуация, похоже, обостряется», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). О возможной отправке южнокорейских войск в Киев ранее писало агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник. Целью отправки военных является «наблюдение за северокорейскими военными», которые якобы были отправлены в зону конфликта. Также еще одним вариантом отправки северокорейских солдат на СВО является оказанием поддержки России. При этом представитель Северной Кореи при ООН опроверг подобные заявления. Он назвал их «беспочвенными слухами». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям