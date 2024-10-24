Замгубернатора Ионин открыл в «Титановой долине» завод тюменца со связями. Фото

Замгубернатора Ионин открыл в Екатеринбурге завод тротуарной плитки

24 октября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Инвестиции в производство составили 1,5 миллиарда рублей Фото: Илья Московец © URA.RU На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Екатеринбурге замгубернатора Дмитрий Ионин открыл завод по производству тротуарной плитки «Поревит», из-за нехватки которой время от времени срываются дорожные ремонты в мегаполисе. Владельца предприятия — Геннадия Разницына, уроженца Тюменской области — называют приятелем некоторых высших должностных лиц региона. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «Производство уникальное, оно полностью автоматизировано. Здесь возможен выпуск многоцветной, разносоставной продукции. Мощность завода оценивается до 90 тысяч квадратных метров тротуарной плитки в год», — рассказал на церемонии Разницын, передает корреспондент URA.RU. Общие инвестиции в производство составили полтора миллиарда рублей. Плиткой, которую Разницын производил еще в Тюмени, выложены, например, тротуары у Макаровского моста в Екатеринбурге. В штате завода задействованы 80 специалистов. Ежедневно на предприятии работают семь человек — они с помощью оборудования осуществляют полный цикл изготовления плитки. В связи с дефицитом кадров, как заявил Разницын, молодых специалистов предприятие обучает самостоятельно. «Продукт, выпускаемый на этом заводе поможет облагораживать общественные места, набережные и скверы. В производственную цепочку включились и другие смежные предприятия», — отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий большую перезагрузку «Титановой долины», привлекающий новых резидентов. Завод появился на площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». В августе 2023-го там в символический куб бетона заложили «капсулу времени». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Екатеринбурге замгубернатора Дмитрий Ионин открыл завод по производству тротуарной плитки «Поревит», из-за нехватки которой время от времени срываются дорожные ремонты в мегаполисе. Владельца предприятия — Геннадия Разницына, уроженца Тюменской области — называют приятелем некоторых высших должностных лиц региона. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «Производство уникальное, оно полностью автоматизировано. Здесь возможен выпуск многоцветной, разносоставной продукции. Мощность завода оценивается до 90 тысяч квадратных метров тротуарной плитки в год», — рассказал на церемонии Разницын, передает корреспондент URA.RU. Общие инвестиции в производство составили полтора миллиарда рублей. Плиткой, которую Разницын производил еще в Тюмени, выложены, например, тротуары у Макаровского моста в Екатеринбурге. В штате завода задействованы 80 специалистов. Ежедневно на предприятии работают семь человек — они с помощью оборудования осуществляют полный цикл изготовления плитки. В связи с дефицитом кадров, как заявил Разницын, молодых специалистов предприятие обучает самостоятельно. «Продукт, выпускаемый на этом заводе поможет облагораживать общественные места, набережные и скверы. В производственную цепочку включились и другие смежные предприятия», — отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий большую перезагрузку «Титановой долины», привлекающий новых резидентов. Завод появился на площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». В августе 2023-го там в символический куб бетона заложили «капсулу времени».