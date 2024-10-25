Замгенпрокурора Зайцев: таксистку в Коркино убили самодельным ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зайцев (в центре) раскрыл подробности убийства таксистки
Зайцев (в центре) раскрыл подробности убийства таксистки Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Женщина-таксист в Коркино Челябинской области была убита самодельным ножом. Об замгенпрокурора России Сергей Зайцев заявил на встрече с местными жителями, передает корреспондент URA.RU.

«Установлено, что женщину-таксиста убили самодельным ножом. По подозрению в убийстве задержан 17-летний житель Коркино», — заявил Зайцев.

На встрече также присутствует генерал МВД по Челябинской области Сергей Космачев. В ходе общения с жителями он сообщил об отстранении от должности начальника отдела МВД России «Коркинский» и начале служебной проверки.

Жестокое убийство 40-летней женщины-таксиста произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемыми пассажирами, последними видевшими ее живой, стали несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых. 25 октября Коркинский горсуд закрыл в СИЗО 17-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки. Юношу отправили за решетку на два месяца. Подробнее о ЧП в Коркино — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина-таксист в Коркино Челябинской области была убита самодельным ножом. Об замгенпрокурора России Сергей Зайцев заявил на встрече с местными жителями, передает корреспондент URA.RU. «Установлено, что женщину-таксиста убили самодельным ножом. По подозрению в убийстве задержан 17-летний житель Коркино», — заявил Зайцев. На встрече также присутствует генерал МВД по Челябинской области Сергей Космачев. В ходе общения с жителями он сообщил об отстранении от должности начальника отдела МВД России «Коркинский» и начале служебной проверки. Жестокое убийство 40-летней женщины-таксиста произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемыми пассажирами, последними видевшими ее живой, стали несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых. 25 октября Коркинский горсуд закрыл в СИЗО 17-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки. Юношу отправили за решетку на два месяца. Подробнее о ЧП в Коркино — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...