Замгенпрокурора Зайцев: таксистку в Коркино убили самодельным ножом

Женщина-таксист в Коркино Челябинской области была убита самодельным ножом. Об замгенпрокурора России Сергей Зайцев заявил на встрече с местными жителями, передает корреспондент URA.RU.
«Установлено, что женщину-таксиста убили самодельным ножом. По подозрению в убийстве задержан 17-летний житель Коркино», — заявил Зайцев.
На встрече также присутствует генерал МВД по Челябинской области Сергей Космачев. В ходе общения с жителями он сообщил об отстранении от должности начальника отдела МВД России «Коркинский» и начале служебной проверки.
Жестокое убийство 40-летней женщины-таксиста произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемыми пассажирами, последними видевшими ее живой, стали несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых. 25 октября Коркинский горсуд закрыл в СИЗО 17-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки. Юношу отправили за решетку на два месяца. Подробнее о ЧП в Коркино — в сюжете URA.RU.
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