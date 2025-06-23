Одно решение может полностью гарантировать, что Украина не вступит в НАТО

Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе как одну из ключевых гарантий ее невступления в Североатлантический блок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», — подчеркнул Грушко в интервью с РИА Новости.
В МИД РФ напомнили, что решение, принятое в Бухаресте 2–4 апреля 2008 года, фактически открыло Украине и Грузии перспективу вступления в альянс, хотя и не сопровождалось предоставлением плана действий по членству. Тогда, несмотря на поддержку США, Германия и Франция выступили против ускоренного приема новых членов, что привело к отсрочке вопроса на неопределенный срок. Российская сторона считает, что официальная отмена этого решения стала бы необходимым шагом для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности на европейском континенте.
Ранее, 30 мая, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что Вашингтон готов рассмотреть прекращение расширения НАТО к границам России, а вопрос о вступлении Украины в альянс сейчас не стоит на повестке дня. При этом, по его словам, минимум четыре страны-члена НАТО выступают против.
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