Грушко оценил перспективу дружбы России с НАТО

Грушко: нормализация отношений Москвы с НАТО не просматривается
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Нет оснований для того, чтобы Россия укрепила дружбу с НАТО, подчеркнули в МИД РФ
Нет оснований для того, чтобы Россия укрепила дружбу с НАТО, подчеркнули в МИД РФ Фото:

Москва не видит возможностей для нормализации отношений с НАТО в условиях текущей политики альянса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«В НАТО пока не проявляют подобную готовность, практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе», — заявил Грушко в беседе с РИА Новости. 

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте допустил возможность поэтапного восстановления диалога с Москвой в будущем. Однако, по информации российского внешнеполитического ведомства, на практике западные партнеры продолжают наращивать военное присутствие у российских границ и усиливают антироссийскую риторику. В МИД РФ считают, что действия НАТО увеличивают конфронтацию и затрудняют возвращение к конструктивному диалогу. Грушко также рассказал, что может стать для России железобетонной гарантией того, что Украину не примут в альянс. 

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Москва не видит возможностей для нормализации отношений с НАТО в условиях текущей политики альянса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко. «В НАТО пока не проявляют подобную готовность, практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе», — заявил Грушко в беседе с РИА Новости.  Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте допустил возможность поэтапного восстановления диалога с Москвой в будущем. Однако, по информации российского внешнеполитического ведомства, на практике западные партнеры продолжают наращивать военное присутствие у российских границ и усиливают антироссийскую риторику. В МИД РФ считают, что действия НАТО увеличивают конфронтацию и затрудняют возвращение к конструктивному диалогу. Грушко также рассказал, что может стать для России железобетонной гарантией того, что Украину не примут в альянс. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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