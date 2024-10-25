В квартирах курганцев появились блохи из-за затопленного подвала. Видео

26 октября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Женщина пожаловалась, что подвал в многоквартирном доме топит водой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница дома по улице Станционной, 54 в Кургане пожаловалась на сырость и блох в квартире, которые появились из-за затопленного подвала. Управляющая компания якобы бездействует, написала Юлия Мухаметшина в соцсетях. «Управляющая компания не хочет ничего делать. Оставляем заявки, что бежит вода в подвале, поднимается до пола, а на это не реагируют. От этого в квартирах блохи и сырость», — написала Мухаметшина в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что УК пыталась обработать подвал от блох при помощи хлора, но это не помогло. Протекающую трубу, по ее словам, представители компании починили, подставив кирпичи. Юлия Мухаметшина жалуется, что меньше чем через неделю подвал снова начало топить, а на оставленную 24 октября заявку никто не отреагировал. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Сообщалось, что жильцы дома №81б по улице Комсомольской пожаловались на антисанитарию в доме. По их словам, это происходит из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница дома по улице Станционной, 54 в Кургане пожаловалась на сырость и блох в квартире, которые появились из-за затопленного подвала. Управляющая компания якобы бездействует, написала Юлия Мухаметшина в соцсетях. «Управляющая компания не хочет ничего делать. Оставляем заявки, что бежит вода в подвале, поднимается до пола, а на это не реагируют. От этого в квартирах блохи и сырость», — написала Мухаметшина в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что УК пыталась обработать подвал от блох при помощи хлора, но это не помогло. Протекающую трубу, по ее словам, представители компании починили, подставив кирпичи. Юлия Мухаметшина жалуется, что меньше чем через неделю подвал снова начало топить, а на оставленную 24 октября заявку никто не отреагировал. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Сообщалось, что жильцы дома №81б по улице Комсомольской пожаловались на антисанитарию в доме. По их словам, это происходит из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал.