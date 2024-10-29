29 октября 2024

Свердловский рэпер погиб в боях на СВО. Фото

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Воробьев погиб в поселке Очеретино (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации РФ на Украине 22 мая погиб 30-летний рэп-исполнитель из Ивдельского городского округа (Свердловская область) Виктор Воробьев. Прощания с бойцом состоятся 1 ноября в его родном поселке Полуночное, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Зимой 2024 года Виктор Викторович принимает решение пойти защищать нашу родину и с 24 апреля 2024-го стал участником специальной военной операции. Погиб Воробьев 22 мая 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения. У военнослужащего остались родители, брат и бабушка.

Воробьев с детства занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, а будучи студентом участвовал в различных конкурсах как реп-исполнитель, сам писал тексты песен, в конкурсах занимал призовые места. Срочную службу в армии Виктор проходил в инженерных войсках в Новгородской области.

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В зоне спецоперации РФ на Украине 22 мая погиб 30-летний рэп-исполнитель из Ивдельского городского округа (Свердловская область) Виктор Воробьев. Прощания с бойцом состоятся 1 ноября в его родном поселке Полуночное, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Зимой 2024 года Виктор Викторович принимает решение пойти защищать нашу родину и с 24 апреля 2024-го стал участником специальной военной операции. Погиб Воробьев 22 мая 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения. У военнослужащего остались родители, брат и бабушка. Воробьев с детства занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, а будучи студентом участвовал в различных конкурсах как реп-исполнитель, сам писал тексты песен, в конкурсах занимал призовые места. Срочную службу в армии Виктор проходил в инженерных войсках в Новгородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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