Армия и оружие Свердловский рэпер погиб в боях на СВО. Фото 30 октября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 + Воробьев погиб в поселке Очеретино (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации РФ на Украине 22 мая погиб 30-летний рэп-исполнитель из Ивдельского городского округа (Свердловская область) Виктор Воробьев. Прощания с бойцом состоятся 1 ноября в его родном поселке Полуночное, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Зимой 2024 года Виктор Викторович принимает решение пойти защищать нашу родину и с 24 апреля 2024-го стал участником специальной военной операции. Погиб Воробьев 22 мая 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения. У военнослужащего остались родители, брат и бабушка. Воробьев с детства занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, а будучи студентом участвовал в различных конкурсах как реп-исполнитель, сам писал тексты песен, в конкурсах занимал призовые места. Срочную службу в армии Виктор проходил в инженерных войсках в Новгородской области. сообщество «Администрация Ивдельского городского округа» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В зоне спецоперации РФ на Украине 22 мая погиб 30-летний рэп-исполнитель из Ивдельского городского округа (Свердловская область) Виктор Воробьев. Прощания с бойцом состоятся 1 ноября в его родном поселке Полуночное, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Зимой 2024 года Виктор Викторович принимает решение пойти защищать нашу родину и с 24 апреля 2024-го стал участником специальной военной операции. Погиб Воробьев 22 мая 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения. У военнослужащего остались родители, брат и бабушка. Воробьев с детства занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, а будучи студентом участвовал в различных конкурсах как реп-исполнитель, сам писал тексты песен, в конкурсах занимал призовые места. Срочную службу в армии Виктор проходил в инженерных войсках в Новгородской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям