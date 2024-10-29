В зоне спецоперации РФ на Украине 22 мая погиб 30-летний рэп-исполнитель из Ивдельского городского округа (Свердловская область) Виктор Воробьев. Прощания с бойцом состоятся 1 ноября в его родном поселке Полуночное, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Зимой 2024 года Виктор Викторович принимает решение пойти защищать нашу родину и с 24 апреля 2024-го стал участником специальной военной операции. Погиб Воробьев 22 мая 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения. У военнослужащего остались родители, брат и бабушка.
Воробьев с детства занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, а будучи студентом участвовал в различных конкурсах как реп-исполнитель, сам писал тексты песен, в конкурсах занимал призовые места. Срочную службу в армии Виктор проходил в инженерных войсках в Новгородской области.
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