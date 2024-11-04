Bloomberg раскрыл, как нефтяного гиганта обманули в Монголии на миллиард долларов

Компании Trafigura, одному из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, грозят убытки в размере до 1,1 миллиарда долларов из-за мошенничества с участием сотрудников нефтяного бизнеса в Монголии. Ситуация усложнилась многолетними манипуляциями с платежами и таможенными расчетами со стороны местных сотрудников компании.
«На прошлой неделе компания признала, что в Монголии она понесла убытки в размере до 1,1 миллиарда долларов, что отчасти связано с подозрениями в мошенничестве со стороны ее собственных сотрудников. Trafigura утверждает, что сотрудники манипулировали платежами, скрывая при этом гору просроченных долгов, что позволило риску выйти из-под контроля в течение многих лет, не вызывая никаких тревожных сигналов», — пишет Bloomberg.
В ходе внутреннего расследования в Trafigura выяснилось, что монгольские сотрудники пять лет манипулировали платежами, скрывая объем просроченных долгов, искажали расчеты таможенным платежам и фрахту, что привело к утрате контроля над ситуацией. Это обнаружение было сделано уже после того, как финансовые риски достигли критических размеров.
По данным издания, объем возможных убытков в контексте масштаба нефтяного рынка Монголии вызывает наибольшее удивление. По данным Управления энергетической информации США, более ста стран, включая такие как Люксембург и Непал, потребляют нефти больше, чем Монголия. Ежедневное потребление в этой стране составляет около 35 000 баррелей, что в годовом исчислении оценивается приблизительно в один миллиард долларов. Для компании Trafigura доля монгольского рынка составляет менее 0,3% от общего объема продаж нефти.
Дополнительные сложности для Trafigura возникли из-за особенностей монгольского рынка, где зарубежные компании сталкиваются с барьерами для прямых поставок нефти. Компания была вынуждена сотрудничать с местным дистрибьютором Lex Oil, который занимался продажей нефтепродуктов Trafigura розничным компаниям. Эта модель сотрудничества, включая кредитные отношения и сложную систему взаиморасчетов, также способствовала накоплению финансовых рисков.
Согласно информации, опубликованной Bloomberg, в Trafigura был временно отстранен от должности главный нефтетрейдер в Монголии Джононбаяр Эрдэнэсурен. Он приступил к работе в компании в 2012 году. В настоящее время проводится расследование, и Trafigura намерена восстановить долги с Lex Oil, сумма которых превышает половину из 1,1 миллиарда долларов.
Издание напоминает, что Trafigura Group является одним из крупнейших мировых трейдеров сырьевыми товарами. Ежедневно компания перерабатывает объем нефти, который в три раза превышает дневные потребности Франции. Trafigura обладает глобальной инфраструктурой, которая включает экспорт сырой нефти из США и сеть автозаправочных станций в более чем 20 странах Азии, Латинской Америки и Африки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.