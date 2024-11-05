В Кремле выразили мнение, что недавние выборы в Молдавии нельзя считать чистыми. Значительное число молдавских граждан, проживающих на территории Российской Федерации, были лишены возможности участвовать в голосовании. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. А вот выборы в США представитель Кремля комментировать отказался. Не стал он обсуждать и слухи о появлении в Курской области солдат КНДР. Однако отметил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления Госдепа США говорит о многом. О чем Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU.
Выборы в Молдавии
Итоги выборов
Песков заявил, что прошедшие выборы в Молдавии нельзя считать чистыми из-за того, что многие граждане Молдавии, проживающие в России, не смогли участвовать в голосовании. Представитель Кремля подчеркнул, что это оказало влияние на исход выборов и осложнило перспективы улучшения российско-молдавских отношений.
Дополнительно он высказался о победе Майи Санду, отметив, что она не отражает воли большинства населения страны. По словам представителя Кремля, в самой Молдавии большая часть голосов была отдана не за Санду, что свидетельствует о расколе в обществе.
Вмешательство России в выборы
Он также прокомментировал заявление советника президента Молдавии по национальной безопасности Станислава Секриеру по поводу вмешательства РФ в выборы. По словам Пескова, Россия не имеет отношения к ситуации, развивающейся в Молдове, и обвинения в адрес Москвы не подкреплены достоверной информацией. «Никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдове. Там оппозиция, даже молдавская оппозиция, подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлениям, арестам, обыскам. Причем здесь РФ?» — заявил Песков.
Песков также отметил, что Россия не имеет отношения к организации процесса голосования внутри страны. По его словам, решение о создании избирательных участков на территории РФ — это инициатива молдавских властей, и Россия не слышала упреков в свой адрес, которые были подкреплены объективной информацией.
Судьба Приднестровья
У нынешнего молдавского руководства отсутствует конструктивный подход к решению судьбы Приднестровья, считает Песков. По его словам, большинству граждан даже не дали проголосовать прошедших на выборах. «Мы видим отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как может складываться судьба Приднестровья с учетом итогов молдавских выборов.
Выборы в США
Песков воздержался от комментариев по поводу процесса президентских выборов в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь главы РФ сообщил, что на текущий момент отсутствует достаточное количество информации для обсуждения данного процесса.
Военные КНДР в Курской области
Песков решил не обсуждать слухи про отправку 10 тысяч военных КНДР в Курскую область, которые распространил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Однако заявил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления американского политика говорит о том, что «киевский режим делает все, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта».
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