На границе РФ и Казахстана скопились сотни грузовых автомобилей

На границе между Казахстаном и Россией, на пункте пропуска «Курмангазы», наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.
«На пункте пропуска „Курмангазы“ Атырауской области [Казахстана] наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — сообщает ведомство. Там добавили, что пробки на автомобильной дороге «Атырау — Астрахань» возникли вследствие завершения ремонтных работ.
В пресс-службе комитета уточнили, что ежедневная пропускная способность пункта ограничивается 200 транспортными средствами, в то время как через «Курмангазы» проходит около 250-300 автотранспортных средств каждый день. Комитет в сотрудничестве с Пограничной службой Казахстана предпринимает все возможные меры для ускорения решения проблемы.
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