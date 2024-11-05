На границе РФ и Казахстана скопились сотни грузовых автомобилей

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На пропускном пункте скопилось почти 300 грузовиков
На пропускном пункте скопилось почти 300 грузовиков Фото:

На границе между Казахстаном и Россией, на пункте пропуска «Курмангазы», наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

«На пункте пропуска „Курмангазы“ Атырауской области [Казахстана] наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — сообщает ведомство. Там добавили, что пробки на автомобильной дороге «Атырау — Астрахань» возникли вследствие завершения ремонтных работ.

В пресс-службе комитета уточнили, что ежедневная пропускная способность пункта ограничивается 200 транспортными средствами, в то время как через «Курмангазы» проходит около 250-300 автотранспортных средств каждый день. Комитет в сотрудничестве с Пограничной службой Казахстана предпринимает все возможные меры для ускорения решения проблемы.

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На границе между Казахстаном и Россией, на пункте пропуска «Курмангазы», наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана. «На пункте пропуска „Курмангазы“ Атырауской области [Казахстана] наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — сообщает ведомство. Там добавили, что пробки на автомобильной дороге «Атырау — Астрахань» возникли вследствие завершения ремонтных работ. В пресс-службе комитета уточнили, что ежедневная пропускная способность пункта ограничивается 200 транспортными средствами, в то время как через «Курмангазы» проходит около 250-300 автотранспортных средств каждый день. Комитет в сотрудничестве с Пограничной службой Казахстана предпринимает все возможные меры для ускорения решения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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