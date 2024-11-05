Взрыв прогремел на на северо-западе Турции

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Спасатели локализовали пожар после взрыва на нефтяном объекте (архивное фото)
Спасатели локализовали пожар после взрыва на нефтяном объекте (архивное фото) Фото:

На нефтеперерабатывающем заводе Tupras, расположенном в северо-западной части Турции, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента могла стать неисправность трансформатора, сообщает телеканал NTV. Информации о пострадавших пока нет.

«Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Tupras на северо-западе Турции», — передает NTV. На месте работают сотрудники медицинской помощи, пожарные расчеты и правоохранители. Позднее стало известно, что взрыв произошел в ходе плановых учений. Возгорание удалось локализовать.

Завод располагается в городе Коджаэли. По словам главы региона Тахира Бююкакын, детонация произошла во время плановых учений на объекте. Он отметил, что в настоящее время поводов для волнения нет.

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На нефтеперерабатывающем заводе Tupras, расположенном в северо-западной части Турции, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента могла стать неисправность трансформатора, сообщает телеканал NTV. Информации о пострадавших пока нет. «Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Tupras на северо-западе Турции», — передает NTV. На месте работают сотрудники медицинской помощи, пожарные расчеты и правоохранители. Позднее стало известно, что взрыв произошел в ходе плановых учений. Возгорание удалось локализовать. Завод располагается в городе Коджаэли. По словам главы региона Тахира Бююкакын, детонация произошла во время плановых учений на объекте. Он отметил, что в настоящее время поводов для волнения нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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