Взрыв прогремел на на северо-западе Турции

На нефтеперерабатывающем заводе Tupras, расположенном в северо-западной части Турции, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента могла стать неисправность трансформатора, сообщает телеканал NTV. Информации о пострадавших пока нет.
«Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Tupras на северо-западе Турции», — передает NTV. На месте работают сотрудники медицинской помощи, пожарные расчеты и правоохранители. Позднее стало известно, что взрыв произошел в ходе плановых учений. Возгорание удалось локализовать.
Завод располагается в городе Коджаэли. По словам главы региона Тахира Бююкакын, детонация произошла во время плановых учений на объекте. Он отметил, что в настоящее время поводов для волнения нет.
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