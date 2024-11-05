Челябинец пронес на борт самолета детонатор и долетел с ним до Санкт-Петербурга

Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт в Минеральных Водах с детонатором, сесть с ним в самолет и долететь до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
«Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт Минвод со взрывателем и долететь до Питера. Мужчина не стал отрицать, что детонатор принадлежит ему, просто он плохо проверил рюкзак перед вылетом», — говорится в сообщении telegram-канала.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Электродетонатор заметили на пункте досмотра в зоне контроля аэропорта Пулкова — мужчина летел в Челябинскую область транзитом через Санкт-Петербург.
На место незамедлительно вызвали экстренные службы. Полицейские изъяли взрывоопасный предмет, проводится проверка. Также сейчас выясняется, как на досмотре сотрудники аэропорта Минеральных Вод пропустили запрещенный предмет на борт.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аэропорта Минеральных Вод. Ответ будет опубликован после получения.
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