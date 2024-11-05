Челябинец пронес на борт самолета детонатор и долетел с ним до Санкт-Петербурга

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Челябинец летел из Минвод транзитом через Санкт-Петербург
Челябинец летел из Минвод транзитом через Санкт-Петербург Фото:

Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт в Минеральных Водах с детонатором, сесть с ним в самолет и долететь до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт Минвод со взрывателем и долететь до Питера. Мужчина не стал отрицать, что детонатор принадлежит ему, просто он плохо проверил рюкзак перед вылетом», — говорится в сообщении telegram-канала.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Электродетонатор заметили на пункте досмотра в зоне контроля аэропорта Пулкова — мужчина летел в Челябинскую область транзитом через Санкт-Петербург.

На место незамедлительно вызвали экстренные службы. Полицейские изъяли взрывоопасный предмет, проводится проверка. Также сейчас выясняется, как на досмотре сотрудники аэропорта Минеральных Вод пропустили запрещенный предмет на борт.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аэропорта Минеральных Вод. Ответ будет опубликован после получения.

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Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт в Минеральных Водах с детонатором, сесть с ним в самолет и долететь до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Житель Челябинской области смог пройти в аэропорт Минвод со взрывателем и долететь до Питера. Мужчина не стал отрицать, что детонатор принадлежит ему, просто он плохо проверил рюкзак перед вылетом», — говорится в сообщении telegram-канала. Инцидент произошел в минувшие выходные. Электродетонатор заметили на пункте досмотра в зоне контроля аэропорта Пулкова — мужчина летел в Челябинскую область транзитом через Санкт-Петербург. На место незамедлительно вызвали экстренные службы. Полицейские изъяли взрывоопасный предмет, проводится проверка. Также сейчас выясняется, как на досмотре сотрудники аэропорта Минеральных Вод пропустили запрещенный предмет на борт. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аэропорта Минеральных Вод. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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