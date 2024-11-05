В общественном транспорте Екатеринбурга сломались QR-коды, пассажиры скандалят. Скрин

В общественном транспорте Екатеринбурга произошел сбой в работе QR-кодов

06 ноября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Новая система оплаты работает с перебоями (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта жалуются на сбой при оплате проезда QR-кодом, который позволяет сэкономить 13 рублей. Горожане рассказали URA.RU, что ошибка появляется на этапе перехода в приложение банка. «Не смогла оплатить проезд в трамвае №15, когда ехала на работу. Думала, что у меня одной такая проблема. Но потом кондуктор сказала, что оплатить проезд по QR-коду не получится из-за сбоя. Некоторые пассажиры из-за этого скандалят», — поделилась екатеринбурженка. Один из собеседников агентства отметил, что аналогичная ситуация произошла в трамвае №18, где пассажиры не смогли воспользоваться скидкой. Кроме того, неудобства с оплатой испытывали пассажиры трамваев №19 и №23, а также автобусов №24. Редакция URA.RU запросила комментарий о причинах массового сбоя в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается. С 10 октября текущего года в Екатеринбурге вступил в силу новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте. Пассажиры, за исключением метрополитена, получили возможность оплачивать поездку посредством сканирования QR-кода. СБП (Система быстрых платежей) позволяет снизить стоимость проезда с 33 рублей до 20 рублей, что стало весомым аргументом для многих граждан. Изначально не все перевозчики согласились с новыми условиями. Но после переговоров с мэрией оставшаяся часть компаний присоединилась к инициативе. Акция продлится до конца года. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта жалуются на сбой при оплате проезда QR-кодом, который позволяет сэкономить 13 рублей. Горожане рассказали URA.RU, что ошибка появляется на этапе перехода в приложение банка. «Не смогла оплатить проезд в трамвае №15, когда ехала на работу. Думала, что у меня одной такая проблема. Но потом кондуктор сказала, что оплатить проезд по QR-коду не получится из-за сбоя. Некоторые пассажиры из-за этого скандалят», — поделилась екатеринбурженка. Один из собеседников агентства отметил, что аналогичная ситуация произошла в трамвае №18, где пассажиры не смогли воспользоваться скидкой. Кроме того, неудобства с оплатой испытывали пассажиры трамваев №19 и №23, а также автобусов №24. Редакция URA.RU запросила комментарий о причинах массового сбоя в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается. С 10 октября текущего года в Екатеринбурге вступил в силу новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте. Пассажиры, за исключением метрополитена, получили возможность оплачивать поездку посредством сканирования QR-кода. СБП (Система быстрых платежей) позволяет снизить стоимость проезда с 33 рублей до 20 рублей, что стало весомым аргументом для многих граждан. Изначально не все перевозчики согласились с новыми условиями. Но после переговоров с мэрией оставшаяся часть компаний присоединилась к инициативе. Акция продлится до конца года.