07 ноября 2024

Спасатели ХМАО выручили нефтяника, которому стало плохо на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели пришли на помощь нефтянику, которому стало плохо на месторождении в Сургутском районе
Спасатели пришли на помощь нефтянику, которому стало плохо на месторождении в Сургутском районе Фото:

В ХМАО спасатели пришли на помощь нефтянику, почувствовавшему себя плохо на одном из месторождений в Сургутском районе ХМАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория», мужчину эвакуировали и передали врачам для оказания помощи.

«Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: на кустовой площадке у мужчины плохое самочувствие, требуется эвакуация. Прибывшие к месту проведения работ спасатели по автозимнику на снегоболотоходе эвакуировали мужчину 1980 года рождения и передали сотрудникам центра медицины катастроф», — сообщили агентству спасатели.

Сообщение о ЧП поступило из Сургутского района, где на кустовой площадке мужчине внезапно стало плохо. Эвакуация была выполнена оперативно. Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда прибыли на место и передали пострадавшего медикам.

Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.

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В ХМАО спасатели пришли на помощь нефтянику, почувствовавшему себя плохо на одном из месторождений в Сургутском районе ХМАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория», мужчину эвакуировали и передали врачам для оказания помощи. «Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: на кустовой площадке у мужчины плохое самочувствие, требуется эвакуация. Прибывшие к месту проведения работ спасатели по автозимнику на снегоболотоходе эвакуировали мужчину 1980 года рождения и передали сотрудникам центра медицины катастроф», — сообщили агентству спасатели. Сообщение о ЧП поступило из Сургутского района, где на кустовой площадке мужчине внезапно стало плохо. Эвакуация была выполнена оперативно. Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда прибыли на место и передали пострадавшего медикам. Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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