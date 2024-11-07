Спасатели ХМАО выручили нефтяника, которому стало плохо на месторождении

В ХМАО спасатели пришли на помощь нефтянику, почувствовавшему себя плохо на одном из месторождений в Сургутском районе ХМАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория», мужчину эвакуировали и передали врачам для оказания помощи.
«Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: на кустовой площадке у мужчины плохое самочувствие, требуется эвакуация. Прибывшие к месту проведения работ спасатели по автозимнику на снегоболотоходе эвакуировали мужчину 1980 года рождения и передали сотрудникам центра медицины катастроф», — сообщили агентству спасатели.
Сообщение о ЧП поступило из Сургутского района, где на кустовой площадке мужчине внезапно стало плохо. Эвакуация была выполнена оперативно. Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда прибыли на место и передали пострадавшего медикам.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.
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