Инспекторы ГАИ идут десять километров пешком, чтобы разбудить спящих водителей

Инспекторам Госавтоинспекции Челябинской области приходилось проходить до десяти километров пешком, чтобы разбудить спящих водителей грузовых автомобилей, заблокировавших движение из-за пробок. Об этом сообщил начальник управления ГАИ по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU.
«Часто наблюдалась ситуация, когда водители грузового транспорта ложились спать в пробке. В связи с этим сотрудникам Госавтоинспекции приходилось проходить и до десяти километров пешком, чтобы разбудить спящего водителя», — отметил Иван Путков на конференции «КП-Челябинск».
По словам Путкова, штрафы для таких водителей предусмотрены, но в условиях пробки сложно организовать их наказание, основная задача — восстановить движение. В связи с этим планируется увеличение числа мест контроля и установка комплексов видеофиксации для более эффективного мониторинга ситуации на дорогах.
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