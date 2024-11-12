Челябинские власти помогут семье многодетного бойца СВО, убитого в драке

12 ноября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Многодетный отец заключал контракт с Минобороны на год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Полетаево Сосновского района Челябинской области в драке погиб 50-летний отец шестерых детей, который вернулся после года службы на передовой. Семье бойца СВО будет оказана вся необходимая помощь, сообщили URA.RU в администрации района. «50-летний житель поселка Полетаево скончался после драки. У него остались жена и шестеро детей. Семье в дальнейшем будет оказана возможная помощь в оформлении мер соцподдержки, материальной помощи и необходимое сопровождение.», — уточнили URA.RU в администрации Сосновского района. По сведениям военного комиссариата Сосновского района, мужчина выполнял задачи СВО с 3 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года. Контракт был заключен на один год из-за предельного возраста челябинца, ему к окончанию службы исполнилось 50 лет. По данным администрации района, в октябре 2024 года военкоматом сделан запрос на статус «Ветерана боевых действий», ответ из военной части еще не поступил. Как уточнили в пресс-службе областного СКР, драка произошла утром 4 ноября между мужчиной и его 36-летним знакомым. В ходе конфликта товарищ нанес множество ударов руками и ногами по голове и телу многодетного отца. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Нападавший задержан и заключен под стражу, эксперты проводят сбор доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Полетаево Сосновского района Челябинской области в драке погиб 50-летний отец шестерых детей, который вернулся после года службы на передовой. Семье бойца СВО будет оказана вся необходимая помощь, сообщили URA.RU в администрации района. «50-летний житель поселка Полетаево скончался после драки. У него остались жена и шестеро детей. Семье в дальнейшем будет оказана возможная помощь в оформлении мер соцподдержки, материальной помощи и необходимое сопровождение.», — уточнили URA.RU в администрации Сосновского района. По сведениям военного комиссариата Сосновского района, мужчина выполнял задачи СВО с 3 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года. Контракт был заключен на один год из-за предельного возраста челябинца, ему к окончанию службы исполнилось 50 лет. По данным администрации района, в октябре 2024 года военкоматом сделан запрос на статус «Ветерана боевых действий», ответ из военной части еще не поступил. Как уточнили в пресс-службе областного СКР, драка произошла утром 4 ноября между мужчиной и его 36-летним знакомым. В ходе конфликта товарищ нанес множество ударов руками и ногами по голове и телу многодетного отца. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Нападавший задержан и заключен под стражу, эксперты проводят сбор доказательств.