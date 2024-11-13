Серовский тракт перекрыли из-за рухнувшего «Камаза». Фото

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Сотрудники ГАИ регулируют движение на месте аварии (архивное фото) Фото:

Инспекторы днем 13 ноября перекрыли участок на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за перевернувшегося в кювет «Камаза». Сейчас технику пытаются вытащить, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Информируем автомобилистов о введении временного ограничения движения транспорта на 317 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Верхнепышминского района в направлении Екатеринбурга. Это связано с производством работ по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения.

Отмечается, что водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал. Движение на месте ДТП регулируют сотрудники ГАИ.

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Инспекторы днем 13 ноября перекрыли участок на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за перевернувшегося в кювет «Камаза». Сейчас технику пытаются вытащить, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Информируем автомобилистов о введении временного ограничения движения транспорта на 317 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Верхнепышминского района в направлении Екатеринбурга. Это связано с производством работ по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения. Отмечается, что водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал. Движение на месте ДТП регулируют сотрудники ГАИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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