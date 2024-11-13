Кузьминки в 2024 году: что можно и нельзя делать 14 ноября

Каждый год в ноябре православные отмечают Кузьминки. Праздник насчитывает не одну сотню лет: празднуя начало зимы 14 числа, люди вспоминали святых Косму и Дамиана, а также веселились до утра. URA.RU рассказывает о традициях праздника и вспоминает историю братьев бессеребреников.
Традиции Кузьминок
В народе Кузьминки отмечали с размахом как молодежный праздник. Для посиделок отводилась отдельная изба: первыми в дом заходили девушки и накрывали на стол. Затем дамы приглашали парней — молодые веселились до самого утра. Если во время застолья внезапно заканчивалась еда или напитки — их было принято брать в соседних домах, порой не спросив хозяев. Деревенские знали об этой традиции, так что оставляли на видном месте картошку, яйца и молоко — чтобы их было проще «похитить».
Так как Косму и Дамиана почитали как покровителей семейного очага и кузнецов, 14 ноября также было принято играть свадьбы. В народе говорили, что так влюбленные куют свое счастье. Еще одна традиция праздника: заниматься рукоделием. Обычно женщины на Кузьминки пряли шерсть, чтобы потом связать теплые вещи на зиму.
Что нельзя делать на Кузьминки
На Кузьминки запрещалось грустить и сидеть дома одному, праздник было принято отмечать в компании друзей. Свои двери тоже нельзя было закрывать от гостей — в народе верили, что тогда в дом не сможет зайти и удача с благополучием.
Поскольку Косму и Дамиана почитали как покровителей кузнецов, в их праздник запрещалось работать в кузнице. Люди верили, что святые сами вовсю работают 14 ноября, чтобы наковать плуги и раздать их крестьянам.
Приметы на Кузьминки
По погоде на Кузьминки празднующие определяли, как скоро наступит суровая зима. Если 14 ноября стояла теплая погода — то и зима обещала быть теплой. А если к празднику деревья еще не полностью сбросили листву, значит зиму стоит ждать суровую. Выпавший на Кузьминки предупреждал, что весной реки выйдут из берегов.
Особая радость была у родителей, чей ребенок появился на свет 14 ноября. Считалось, что малыш проживет долгую жизнь и сможет стать отличным врачом.
История Космы и Дамиана
На Кузьминки вспоминают святых братьев бессеребреников Косму и Дамиана, которые жили в III веке. В юности они потеряли отца, так что воспитывала братьев мать Феодотия. Детей с юных лет учили христианской вере и медицине, а за праведную жизнь Господь даровал Косме и Дамиану умение исцелять больных. Тогда юноши решили стать врачами.
Святые прославились тем, что не брали деньги у больных людей. Лишь однажды Дамиан принял плату за исцеление. Тяжело больная женщина по имени Палладия решила отблагодарить своего спасителя, но лекарь настоял на том, что не возьмет денег. Тогда женщина принесла Дамиану три яйца и попросила принять их во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Услышав это, Дамиан не смог отказаться и принял подарок. Прознав про это, Косма рассердился на брата. Перед своей смертью святой запретил хоронить брата рядом с собой.
Когда умер и Дамиан, люди долго не могли решить, где поставить могилу лекаря. Во время очередного спора они увидели чудо: к ним вышел верблюд, которого вылечили святые, и заговорил человеческим голосом — он сказал захоронить братьев рядом, так как Дамиан взял плату не ради выгоды, а ради господа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.