В Перми хирурги устроят соревнования по операциям

Сотни молодых хирургов со всей России, а также из Узбекистана соберутся в Перми, чтобы выявить лучшего. На базе медицинского университета (ПГМУ) они будут делать различные виды операций и показывать теоретические знания.
«Около 250 ординаторов по хирургии примут участие в олимпиаде. В программе 16 конкурсов: „Теория в онкологии“, „Ушивание раны сердца“, „Шов сухожилия“, „Резекция доли легкого“, „Колоректальная хирургия“ и так далее. Оценивать конкурс будет профессиональное жюри, в которое войдут ведущие хирурги России», — сообщается в telegram-канале ПГМУ.
В вузе отмечают, что в прошлом году хирургическая сборная университета выиграла Межвузовскую олимпиаду ординаторов в Уфе. Ординатор кафедры факультетской хирургии номер №2 Варвара Павлова получила Кубок лучшего ординатора олимпиады-2023.
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