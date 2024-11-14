В Перми хирурги устроят соревнования по операциям

В Перми впервые пройдет Всероссийская олимпиада по хирургии
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250 молодых хирургов покажут свое мастерство
250 молодых хирургов покажут свое мастерство Фото:

Сотни молодых хирургов со всей России, а также из Узбекистана соберутся в Перми, чтобы выявить лучшего. На базе медицинского университета (ПГМУ) они будут делать различные виды операций и показывать теоретические знания.

«Около 250 ординаторов по хирургии примут участие в олимпиаде. В программе 16 конкурсов: „Теория в онкологии“, „Ушивание раны сердца“, „Шов сухожилия“, „Резекция доли легкого“, „Колоректальная хирургия“ и так далее. Оценивать конкурс будет профессиональное жюри, в которое войдут ведущие хирурги России», — сообщается в telegram-канале ПГМУ.

В вузе отмечают, что в прошлом году хирургическая сборная университета выиграла Межвузовскую олимпиаду ординаторов в Уфе. Ординатор кафедры факультетской хирургии номер №2 Варвара Павлова получила Кубок лучшего ординатора олимпиады-2023.

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Сотни молодых хирургов со всей России, а также из Узбекистана соберутся в Перми, чтобы выявить лучшего. На базе медицинского университета (ПГМУ) они будут делать различные виды операций и показывать теоретические знания. «Около 250 ординаторов по хирургии примут участие в олимпиаде. В программе 16 конкурсов: „Теория в онкологии“, „Ушивание раны сердца“, „Шов сухожилия“, „Резекция доли легкого“, „Колоректальная хирургия“ и так далее. Оценивать конкурс будет профессиональное жюри, в которое войдут ведущие хирурги России», — сообщается в telegram-канале ПГМУ. В вузе отмечают, что в прошлом году хирургическая сборная университета выиграла Межвузовскую олимпиаду ординаторов в Уфе. Ординатор кафедры факультетской хирургии номер №2 Варвара Павлова получила Кубок лучшего ординатора олимпиады-2023.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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