Бывшего посла России в США заметили в московском метро. Фото

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Анатолия Антонова заметили в метро Москвы
Анатолия Антонова заметили в метро Москвы Фото:

После возвращению в Россию из командировки бывший посол РФ в США Анатолий Антонов был замечен в московском метро. Корреспондент URA.RU удалось заснять экс-посла, сидящим в вагоне. 

«Заметили экс-посла в США Анатолия Антонова в московской подземке. Он ушел в отставку и вернулся в Россию из командировки чуть больше месяца назад», — сообщает telegram-канал URA.RU.

В начале октября Анатолий Антонов завершил свою командировку в США. Сейчас он в Москве.

Антонов начал свою карьеру в МИД еще в 1978 году. В течение своей профессиональной деятельности он занимал множество разнообразных постов как в зарубежных представительствах, так и в центральном аппарате МИД СССР, а позднее и МИД РФ. С 2011 по 2016 год Антонов был заместителем Минобороны России. В декабре 2016 года он был назначен замглавы МИД. Антонов приступил к выполнению обязанностей посла России в Вашингтоне 31 августа 2017 года. В июне текущего года стало известно о завершении его командировки на этом посту.

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После возвращению в Россию из командировки бывший посол РФ в США Анатолий Антонов был замечен в московском метро. Корреспондент URA.RU удалось заснять экс-посла, сидящим в вагоне.  «Заметили экс-посла в США Анатолия Антонова в московской подземке. Он ушел в отставку и вернулся в Россию из командировки чуть больше месяца назад», — сообщает telegram-канал URA.RU. В начале октября Анатолий Антонов завершил свою командировку в США. Сейчас он в Москве. Антонов начал свою карьеру в МИД еще в 1978 году. В течение своей профессиональной деятельности он занимал множество разнообразных постов как в зарубежных представительствах, так и в центральном аппарате МИД СССР, а позднее и МИД РФ. С 2011 по 2016 год Антонов был заместителем Минобороны России. В декабре 2016 года он был назначен замглавы МИД. Антонов приступил к выполнению обязанностей посла России в Вашингтоне 31 августа 2017 года. В июне текущего года стало известно о завершении его командировки на этом посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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