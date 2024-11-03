Адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем заявил, что Украина может подписать капитуляцию, если в течение следующих двух месяцев не будет мобилизовано 160 тысяч человек. Он подчеркнул что солдаты на передовой уже «совершенно выгоревшие», они не хотят вести боевые действия.
«Если 160 тысяч человек не придет мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — заявил Найем. Он выразил обеспокоенность по поводу текущего состояния солдат на передовой, описывая их как «совершенно выгоревших».
Дополнительно Найем призвал граждан осознать серьезность ситуации и то, что может быть потеряно, если фронт упадет. Он акцентировал внимание на значении того, что имеют украинцы сейчас, и на возможных последствиях отказа от участия в боевых действиях.
Солдат украинской армии не хватает. Верховная рада приняла решение о продлении мобилизации и военного положения на территории страны на следующие 90 дней. А украинский лидер Владимир Зеленский даже призвал спасать бойцов ВСУ отступлениями, отметив нехватку людей в армии Украины.
Не так давно в Киеве нашли неожиданный способ пополнения рядов ВСУ. Для поддержания боеспособности украинской армии было предложено мобилизовать женщин, а также отправлять на передовую неэффективных командиров и бывших министров.
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