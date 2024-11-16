Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

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Владимир Шкляров умер в 39 лет
Владимир Шкляров умер в 39 лет Фото:

В возрасте 39 лет скончался премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. О причинах его смерти на данный момент ничего неизвестно. Об этом сообщила блогер Ирина Бартновская. 

«Дорогие друзья! Увы, это правда. Володи с нами больше нет», — написала Бартновская в своем telegram-канале. Она также отметила, что не может разглашать причины и подробности смерти Шклярова. 

В театре Владимир Шкляров служил с 2003 года, премьером он стал в 2011 году. Кроме того, ему присвоили звание заслуженного артиста России в 2020 году. 

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В возрасте 39 лет скончался премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. О причинах его смерти на данный момент ничего неизвестно. Об этом сообщила блогер Ирина Бартновская.  «Дорогие друзья! Увы, это правда. Володи с нами больше нет», — написала Бартновская в своем telegram-канале. Она также отметила, что не может разглашать причины и подробности смерти Шклярова.  В театре Владимир Шкляров служил с 2003 года, премьером он стал в 2011 году. Кроме того, ему присвоили звание заслуженного артиста России в 2020 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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