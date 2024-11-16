Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

В возрасте 39 лет скончался премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. О причинах его смерти на данный момент ничего неизвестно. Об этом сообщила блогер Ирина Бартновская.
«Дорогие друзья! Увы, это правда. Володи с нами больше нет», — написала Бартновская в своем telegram-канале. Она также отметила, что не может разглашать причины и подробности смерти Шклярова.
В театре Владимир Шкляров служил с 2003 года, премьером он стал в 2011 году. Кроме того, ему присвоили звание заслуженного артиста России в 2020 году.
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