Президент Сербии Вучич анонсировал грандиозные планы на российский газ

Вучич: через три-четыре года за российским газом выстроится очередь
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Вучич заявил, что в будущем США перестанут экспортировать СПГ из-за того, что он нужен будет им самим
Александр Вучич заявил, что в будущем США перестанут экспортировать СПГ из-за того, что он нужен будет им самим Фото:

Через три-четыре года США перестанут экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Это приведет к тому, что страны-потребители будут просить газ у России, сообщил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP29). 

«Через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ, ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ (искусственный интеллект — прим. URA.RU) и электрических батарей», — заявил Вучич, отметив, что в таком случае все страны будут стоять в очереди к РФ за поставками газа. Его слова передает РИА «Новости». 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила заменить российский СПГ на американский. По словам Захаровой, Европа ищет краткосрочные объемы поставок, потому что планирует в будущем сократить потребление СПГ.  

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Через три-четыре года США перестанут экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Это приведет к тому, что страны-потребители будут просить газ у России, сообщил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP29).  «Через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ, ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ (искусственный интеллект — прим. URA.RU) и электрических батарей», — заявил Вучич, отметив, что в таком случае все страны будут стоять в очереди к РФ за поставками газа. Его слова передает РИА «Новости».  Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила заменить российский СПГ на американский. По словам Захаровой, Европа ищет краткосрочные объемы поставок, потому что планирует в будущем сократить потребление СПГ.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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