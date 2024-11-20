В России взлетели цены на овощи, молоко и хлеб

Инфляция в России выросла до 8,68%
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В России подорожали хлеб и молоко
В России подорожали хлеб и молоко Фото:

Инфляция в России выросла до 8,68% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По данным ведомства, инфляция по состоянию на 18 ноября достигла 8,68%, 11 ноября она составляла 8,56%. В сегменте продовольственных товаров на этой неделе цены выросли на 0,73%, неделей ранее рост составлял 0,55%.

Основной вклад в увеличение инфляции вносят продовольственные товары. Прежде всего это плодоовощная (4,09%), молочная продукция (0,79%) и хлеб (0,34%). 

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Ожидается, что в ближайшее время пройдет согласование беспошлинного ввоза сливочного масла

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Инфляция в России выросла до 8,68% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». По данным ведомства, инфляция по состоянию на 18 ноября достигла 8,68%, 11 ноября она составляла 8,56%. В сегменте продовольственных товаров на этой неделе цены выросли на 0,73%, неделей ранее рост составлял 0,55%. Основной вклад в увеличение инфляции вносят продовольственные товары. Прежде всего это плодоовощная (4,09%), молочная продукция (0,79%) и хлеб (0,34%).  В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Ожидается, что в ближайшее время пройдет согласование беспошлинного ввоза сливочного масла. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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