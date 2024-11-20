В России взлетели цены на овощи, молоко и хлеб

Инфляция в России выросла до 8,68% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
По данным ведомства, инфляция по состоянию на 18 ноября достигла 8,68%, 11 ноября она составляла 8,56%. В сегменте продовольственных товаров на этой неделе цены выросли на 0,73%, неделей ранее рост составлял 0,55%.
Основной вклад в увеличение инфляции вносят продовольственные товары. Прежде всего это плодоовощная (4,09%), молочная продукция (0,79%) и хлеб (0,34%).
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Ожидается, что в ближайшее время пройдет согласование беспошлинного ввоза сливочного масла.
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