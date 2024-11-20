Два породистых далматина отравились крысиным ядом во время прогулки в ЖК «Белый Хутор» около Челябинска. Об этом сообщили заводчики собак.
«Вечером на прогулке в ЖК „Белый Хутор“ крысиным ядом были отравлены два далматина. Обе собаки погибли на руках хозяев», — сообщается в группе заводчиков Урала в социальной сети «ВКонтакте». Собаки Барби и Мартин во время прогулки были на поводке и в намордниках.
Три недели назад в этом же ЖК отравились две борзые. Одну собаку удалось спасти, вторую — нет. «В данном ЖК на протяжении последних лет по осени кто-то травит собак. Есть случаи гибели собак в Кременкуле», — говорится в посте.
URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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