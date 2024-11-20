Двух породистых собак отравили в элитном жилом комплексе около Челябинска. Фото

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Жители микрорайона утверждают, что это не первый случаи гибели собак после прогулки (архивное фото) Фото:

Два породистых далматина отравились крысиным ядом во время прогулки в ЖК «Белый Хутор» около Челябинска. Об этом сообщили заводчики собак.

«Вечером на прогулке в ЖК „Белый Хутор“ крысиным ядом были отравлены два далматина. Обе собаки погибли на руках хозяев», — сообщается в группе заводчиков Урала в социальной сети «ВКонтакте». Собаки Барби и Мартин во время прогулки были на поводке и в намордниках.

Три недели назад в этом же ЖК отравились две борзые. Одну собаку удалось спасти, вторую — нет. «В данном ЖК на протяжении последних лет по осени кто-то травит собак. Есть случаи гибели собак в Кременкуле», — говорится в посте.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Собаки погибли на руках у хозяев
Собаки погибли на руках у хозяев

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Два породистых далматина отравились крысиным ядом во время прогулки в ЖК «Белый Хутор» около Челябинска. Об этом сообщили заводчики собак. «Вечером на прогулке в ЖК „Белый Хутор“ крысиным ядом были отравлены два далматина. Обе собаки погибли на руках хозяев», — сообщается в группе заводчиков Урала в социальной сети «ВКонтакте». Собаки Барби и Мартин во время прогулки были на поводке и в намордниках. Три недели назад в этом же ЖК отравились две борзые. Одну собаку удалось спасти, вторую — нет. «В данном ЖК на протяжении последних лет по осени кто-то травит собак. Есть случаи гибели собак в Кременкуле», — говорится в посте. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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