В Екатеринбурге легковушка на полной скорости влетела под фуру, водитель погиб. Фото

21 ноября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают спасатели и силовики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте водитель машины Daewoo Nexia на бешеной скорости влетел в припаркованный грузовик и разбился насмерть. Жуткая авария случилась возле стелы «Европа-Азия», рассказал URA.RU очевидец. «Фура была припаркована, как в нее влетела легковушка. Погибшему водителю иномарки на вид около 30 лет. Сейчас спасатели пытаются приподнять большегруз, чтобы достать тело и машину», — сказал собеседник. На место уже приехали инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте водитель машины Daewoo Nexia на бешеной скорости влетел в припаркованный грузовик и разбился насмерть. Жуткая авария случилась возле стелы «Европа-Азия», рассказал URA.RU очевидец. «Фура была припаркована, как в нее влетела легковушка. Погибшему водителю иномарки на вид около 30 лет. Сейчас спасатели пытаются приподнять большегруз, чтобы достать тело и машину», — сказал собеседник. На место уже приехали инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.