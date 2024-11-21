В Екатеринбурге легковушка на полной скорости влетела под фуру, водитель погиб. Фото

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На месте ДТП работают спасатели и силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте водитель машины Daewoo Nexia на бешеной скорости влетел в припаркованный грузовик и разбился насмерть. Жуткая авария случилась возле стелы «Европа-Азия», рассказал URA.RU очевидец.

«Фура была припаркована, как в нее влетела легковушка. Погибшему водителю иномарки на вид около 30 лет. Сейчас спасатели пытаются приподнять большегруз, чтобы достать тело и машину», — сказал собеседник. На место уже приехали инспекторы ДПС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте водитель машины Daewoo Nexia на бешеной скорости влетел в припаркованный грузовик и разбился насмерть. Жуткая авария случилась возле стелы «Европа-Азия», рассказал URA.RU очевидец. «Фура была припаркована, как в нее влетела легковушка. Погибшему водителю иномарки на вид около 30 лет. Сейчас спасатели пытаются приподнять большегруз, чтобы достать тело и машину», — сказал собеседник. На место уже приехали инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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