В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте водитель машины Daewoo Nexia на бешеной скорости влетел в припаркованный грузовик и разбился насмерть. Жуткая авария случилась возле стелы «Европа-Азия», рассказал URA.RU очевидец.
«Фура была припаркована, как в нее влетела легковушка. Погибшему водителю иномарки на вид около 30 лет. Сейчас спасатели пытаются приподнять большегруз, чтобы достать тело и машину», — сказал собеседник. На место уже приехали инспекторы ДПС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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