24 октября 2024

«Известия»: в России изготовили передовую винтовку для нужд СВО и спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, stock
В России рассказали о новом вооружении для снайперов Фото:
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В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне СВО. Новая модель является более легкой и эффективной альтернативой традиционной снайперской винтовке СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра.

«Первые STM-308 уже используются в войсках. Их поставляют туда небольшими партиями волонтеры», — сообщают «Известия».

Издание отмечает, что новая модель STM-308, несмотря на свои преимущества, не сможет заместить стандартную снайперскую винтовку СВД. Однако она успешно найдет свое применение в подразделениях специального назначения.

Как сообщало URA.RU ранее, крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит разработанные управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения.

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В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне СВО. Новая модель является более легкой и эффективной альтернативой традиционной снайперской винтовке СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра. «Первые STM-308 уже используются в войсках. Их поставляют туда небольшими партиями волонтеры», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что новая модель STM-308, несмотря на свои преимущества, не сможет заместить стандартную снайперскую винтовку СВД. Однако она успешно найдет свое применение в подразделениях специального назначения. Как сообщало URA.RU ранее, крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит разработанные управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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