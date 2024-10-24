«Известия»: в России изготовили передовую винтовку для нужд СВО и спецназа

25 октября 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

В России рассказали о новом вооружении для снайперов Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне СВО. Новая модель является более легкой и эффективной альтернативой традиционной снайперской винтовке СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра. «Первые STM-308 уже используются в войсках. Их поставляют туда небольшими партиями волонтеры», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что новая модель STM-308, несмотря на свои преимущества, не сможет заместить стандартную снайперскую винтовку СВД. Однако она успешно найдет свое применение в подразделениях специального назначения. Как сообщало URA.RU ранее, крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит разработанные управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне СВО. Новая модель является более легкой и эффективной альтернативой традиционной снайперской винтовке СВД и позволяет поражать цели на расстоянии до одного километра. «Первые STM-308 уже используются в войсках. Их поставляют туда небольшими партиями волонтеры», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что новая модель STM-308, несмотря на свои преимущества, не сможет заместить стандартную снайперскую винтовку СВД. Однако она успешно найдет свое применение в подразделениях специального назначения. Как сообщало URA.RU ранее, крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит разработанные управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения.