Мэрия Сургута разбирается в скандале с буллингом в школе

Администрация Сургута заинтересовалась скандалом в школе №3, где школьники устроили травлю ученице второго класса. Об этом в мэрии рассказали журналисту URA.RU.
«Подтверждено возникновение конфликтной ситуации между второклассницами и непринятие педагогическими работниками мер по ее оперативному урегулированию, за что к ним применены меры дисциплинарного взыскания», — сообщили в администрации города.
В администрации рассказали, что инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями учеников, а руководитель школьной службы примирения составил план урегулирования конфликтной ситуации между учениками. «Мэрия провела необходимые профилактические мероприятия для обеспечения благоприятных и безопасных условий для учащихся», — объяснили агентству. Также администрация города попросила директора учебного заведения пояснить ситуацию.
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