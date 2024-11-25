25 ноября 2024

Мэрия Сургута разбирается в скандале с буллингом в школе

Администрация Сургута вмешалась в скандал с травлей второклассницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия приняла меры по урегулированию ситуации
Мэрия приняла меры по урегулированию ситуации Фото:

Администрация Сургута заинтересовалась скандалом в школе №3, где школьники устроили травлю ученице второго класса. Об этом в мэрии рассказали журналисту URA.RU.

«Подтверждено возникновение конфликтной ситуации между второклассницами и непринятие педагогическими работниками мер по ее оперативному урегулированию, за что к ним применены меры дисциплинарного взыскания», — сообщили в администрации города.

В администрации рассказали, что инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями учеников, а руководитель школьной службы примирения составил план урегулирования конфликтной ситуации между учениками. «Мэрия провела необходимые профилактические мероприятия для обеспечения благоприятных и безопасных условий для учащихся», — объяснили агентству. Также администрация города попросила директора учебного заведения пояснить ситуацию.

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Администрация Сургута заинтересовалась скандалом в школе №3, где школьники устроили травлю ученице второго класса. Об этом в мэрии рассказали журналисту URA.RU. «Подтверждено возникновение конфликтной ситуации между второклассницами и непринятие педагогическими работниками мер по ее оперативному урегулированию, за что к ним применены меры дисциплинарного взыскания», — сообщили в администрации города. В администрации рассказали, что инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями учеников, а руководитель школьной службы примирения составил план урегулирования конфликтной ситуации между учениками. «Мэрия провела необходимые профилактические мероприятия для обеспечения благоприятных и безопасных условий для учащихся», — объяснили агентству. Также администрация города попросила директора учебного заведения пояснить ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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