Жизнь после отставки: чем заняты бывшие челябинские вице-губернаторы и министры

28 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Многие VIP-ы с этого фото уже не работают в челябинском правительстве — и не жалеют об этом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сильные мира сего всегда привлекают к себе повышенное внимание. Не были исключением министры и вице-губернаторы Челябинской области. Кого-то успели хорошо подзабыть, а кто-то на слуху до сих пор. О судьбе некоторых VIP-ов, покинувших свои кабинеты — в материале URA.RU. ДВА КОЛЛЕГИ, ДВА ВРАГА Евгений Тефтелев запомнился жителям Челябинской области сразу в нескольких ипостасях. В разные годы он успел побыть мэром Магнитогорска и Челябинска, министром промышленности и вице-губернатором области. После прихода к власти в регионе выходца из Магнитогорска Борису Дубровского, руководивший на тот момент Магниткой Тефтелев стал замгубернатора региона на общественных началах, а в 2014-м возглавил Челябинск — быстро выведя его в число самых депрессивных российских миллионников. Осенью 2018 года Дубровский, собиравшийся переизбираться, принял его досрочную отставку «по собственному желанию» — и сделал своим заместителем. Показания Евгения Тефтелева (справа) на суде по делу о коррупции крайне возмутили Руслана Гатарова (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В апреле 2019 года назначенный врио губернатора области Алексей Текслер уволил Тефтелева. А уже в декабре к бывшему чиновнику пришли сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селищева. На одном из судебных заседаний Тефтелев, помимо прочего, обвинил в должностном преступлении своего коллегу Руслана Гаттарова. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, после чего был отправлен в колонию, откуда вышел 24 марта 2023 года — с тех пор он ведет мирную жизнь пенсионера в родном Магнитогорске. Карьерный взлет Руслана Гаттарова — одного из лидеров челябинской, а затем и федеральной «Молодой Гвардии Единой России» — пришелся на эпоху, когда представителей этого движения активно продвигали во власть. Выходца из Кунашакского района во время учебы на автотракторном факультете ЮУрГУ со второго курса «стали продвигать по профсоюзной линии», которая завершилась на должности зампреда студенческого профкома. В 2002 году Гаттаров стал кандидатом биологических наук, защитив диссертацию «Изменение гемодинамики и метаболических показателей системы крови студентов под влиянием занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью». Активное сотрудничество с силовиками сильно облегчило жизнь Евгению Тефтелеву, ставшему VIP-сидельцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2005 году возглавил региональный штаб МГЕР, тогда же попал в заксобрание области, в 2008-м стал председателем политсовета МГЕР, а два последующих года возглавлял координационный совет организации. В 2010 году Гаттаров стал членом Совета Федерации, который покинул в 2014 году, чтобы занять пост замгубернатора Челябинской области по экономике. Алексей Текслер, возглавивший регион в марте 2019 года, в конце мая того же года отправил Гаттарова в отставку, перед этим уволив Тефтелева. Эксперты оценили деятельность Гаттарова как куратора экономблока в регионе крайне негативно. После его отставки в 2019 году о Гаттарове в Челябинске ничего слышно не было, хотя он говорил всем, что зарабатывает деньги в Москве некими консультациями. Лишь в 2024 году Гаттаров вернулся в областную повестку, зарегистрировав на своей малой родине, в селе Большой Куяш Кунашакского района, ИП. Основным видом деятельности указал «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». С ГОССЛУЖБЫ — В БИЗНЕС Иван Сеничев не «потерялся» после ухода из власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иван Сеничев был одним из самых ярких областных чиновником «магнитогорского призыва». Сначала он занял пост руководителя администрации губернатора Бориса Дубровского, сложив ради этого полномочия вице-спикера и депутата горсобрания Магнитогорска, которые исполнял в течение 14 лет (перед этим Сеничев работал гендиректором «ММК-Профиль-Москва»). Известность (и множество недоброжелателей нелюбовь многих) снискал в качестве «политического» вице-губернатора удачными выборными кампаниями разных уровней и матерной тирадой, которую записали разносимые им «фирмачи». Сам Сеничев объяснил, что высказывание было адресовано «тем, кто ворует». Оппоненты вице-губернатора действительно были впоследствии осуждены, но с госслужбы Сеничеву пришлось уйти. Предполагалось, что в 2019 года он вернется, но переизбрание Бориса Дубровского (которое должно было стать главной задачей Сеничева, не состоялось). В результате экс-руководитель внутриполитического блока возглавил Магнитогорский молочный комбинат, входящий в холдинг «Российское молоко» известного челябинского бизнесмена Дмитрия Еремина. В группу компаний «Росмол» входит пять предприятий по переработке молока и производству молочной продукции: молкомбинаты в Челябинске, Магнитогорске, Новоуральске Свердловской области и Стерлитамаке (Башкортостан), а также племзавод «Россия». Говорят, что в новом качестве Сеничев более чем успешен как менеджер и вполне доволен жизнью. Сергей Сушков попрощался с чиновничьей должностью ради поста в крупной компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сергей Сушков начал чиновничью биографию началась в 1986 году, с должности начальника отдела в Фонде имущества и Фонде материальных ресурсов Челябинской области. С 2000 по 2010 годы он уже первый замначальника Главного управления материальных ресурсов Челябинской области, с 2010-го — заместитель, а позднее первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области. В апреле возглавил ведомство, сделав его одним из лучших в стране. И, закономерно, «вырос» до вице-губернатора, курируя уже и вопросы экологии, а также муниципалитеты юга региона. При нем было реализовано несколько крупных проектов. Один из них — ввод Долгобродского канала, который не могли построить более 20 лет, со времен губернаторства Петра Сумина. Второй — рекультивация Коркинского разреза, дым их которого регулярно застилал небо над Челябинском и ближайшими населенными пунктами. После 25 лет госслужбы — осенью 2024 года — Сушков покинул правительство. Его новым местом работы стало представительство группы «Синара», которое создается в Челябинске. ВПЕРЕД И ВВЕРХ! Ирина Гехт продолжает движение по карьерной лестнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Гехт и Егор Ковальчук доросли до вице-губернаторских постов (а Гехт — даже до первого вице-губернатора) в Челябинской области. С той лишь разницей, что Гехт отвечала за социальную сферу, а ее коллега курировал экономику. Оба периодически покидали родную область. Ковальчук возглавлял департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры и был и. о. начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя РФ. Гехт представляла регион в Совете Федерации. После начала СВО карьерные ступеньки привели Егора Ковальчука на должность главы правительства Луганской народной республики (ЛНР). Ирина Гехт, в свою очередь, возглавила правительство Запорожской области. МАТЬ — ЭКОНОМИСТ, СЫН — В СПЕЦНАЗЕ Елена Мурзина ждет сына с фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Елена Мурзина с 2008 по 2015 годы работала министром экономического развития Челябинской области. С 2015 по 2019 годы трудилась заместителем главы Челябинска по экономике и финансам. После отставки она ушла в тень, но вновь появилась в публичном пространстве благодаря сыну. Андрей Мурзин оказался среди бойцов, которые более месяца держались в окружении в Курской области, не позволив ВСУ взять под контроль трассу на областной центр. В июне мужчина заключил контракт с Росгвардией и прошел подготовку в Российском университете спецназа. После в составе спецназа «Ахмат» отправился на Белгородское направление, а оттуда часть экстренно перебросили под Курск. Во время боевых действий он получил несколько ранений и контузий, попал в госпиталь. Андрей Мурзин (позывной «Мурз») стал одним их тех, кого показывал в своем видео генерал Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильные мира сего всегда привлекают к себе повышенное внимание. Не были исключением министры и вице-губернаторы Челябинской области. Кого-то успели хорошо подзабыть, а кто-то на слуху до сих пор. О судьбе некоторых VIP-ов, покинувших свои кабинеты — в материале URA.RU. ДВА КОЛЛЕГИ, ДВА ВРАГА Евгений Тефтелев запомнился жителям Челябинской области сразу в нескольких ипостасях. В разные годы он успел побыть мэром Магнитогорска и Челябинска, министром промышленности и вице-губернатором области. После прихода к власти в регионе выходца из Магнитогорска Борису Дубровского, руководивший на тот момент Магниткой Тефтелев стал замгубернатора региона на общественных началах, а в 2014-м возглавил Челябинск — быстро выведя его в число самых депрессивных российских миллионников. Осенью 2018 года Дубровский, собиравшийся переизбираться, принял его досрочную отставку «по собственному желанию» — и сделал своим заместителем. В апреле 2019 года назначенный врио губернатора области Алексей Текслер уволил Тефтелева. А уже в декабре к бывшему чиновнику пришли сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селищева. На одном из судебных заседаний Тефтелев, помимо прочего, обвинил в должностном преступлении своего коллегу Руслана Гаттарова. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, после чего был отправлен в колонию, откуда вышел 24 марта 2023 года — с тех пор он ведет мирную жизнь пенсионера в родном Магнитогорске. Карьерный взлет Руслана Гаттарова — одного из лидеров челябинской, а затем и федеральной «Молодой Гвардии Единой России» — пришелся на эпоху, когда представителей этого движения активно продвигали во власть. Выходца из Кунашакского района во время учебы на автотракторном факультете ЮУрГУ со второго курса «стали продвигать по профсоюзной линии», которая завершилась на должности зампреда студенческого профкома. В 2002 году Гаттаров стал кандидатом биологических наук, защитив диссертацию «Изменение гемодинамики и метаболических показателей системы крови студентов под влиянием занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью». В 2005 году возглавил региональный штаб МГЕР, тогда же попал в заксобрание области, в 2008-м стал председателем политсовета МГЕР, а два последующих года возглавлял координационный совет организации. В 2010 году Гаттаров стал членом Совета Федерации, который покинул в 2014 году, чтобы занять пост замгубернатора Челябинской области по экономике. Алексей Текслер, возглавивший регион в марте 2019 года, в конце мая того же года отправил Гаттарова в отставку, перед этим уволив Тефтелева. Эксперты оценили деятельность Гаттарова как куратора экономблока в регионе крайне негативно. После его отставки в 2019 году о Гаттарове в Челябинске ничего слышно не было, хотя он говорил всем, что зарабатывает деньги в Москве некими консультациями. Лишь в 2024 году Гаттаров вернулся в областную повестку, зарегистрировав на своей малой родине, в селе Большой Куяш Кунашакского района, ИП. Основным видом деятельности указал «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». С ГОССЛУЖБЫ — В БИЗНЕС Иван Сеничев был одним из самых ярких областных чиновником «магнитогорского призыва». Сначала он занял пост руководителя администрации губернатора Бориса Дубровского, сложив ради этого полномочия вице-спикера и депутата горсобрания Магнитогорска, которые исполнял в течение 14 лет (перед этим Сеничев работал гендиректором «ММК-Профиль-Москва»). Известность (и множество недоброжелателей нелюбовь многих) снискал в качестве «политического» вице-губернатора удачными выборными кампаниями разных уровней и матерной тирадой, которую записали разносимые им «фирмачи». Сам Сеничев объяснил, что высказывание было адресовано «тем, кто ворует». Оппоненты вице-губернатора действительно были впоследствии осуждены, но с госслужбы Сеничеву пришлось уйти. Предполагалось, что в 2019 года он вернется, но переизбрание Бориса Дубровского (которое должно было стать главной задачей Сеничева, не состоялось). В результате экс-руководитель внутриполитического блока возглавил Магнитогорский молочный комбинат, входящий в холдинг «Российское молоко» известного челябинского бизнесмена Дмитрия Еремина. В группу компаний «Росмол» входит пять предприятий по переработке молока и производству молочной продукции: молкомбинаты в Челябинске, Магнитогорске, Новоуральске Свердловской области и Стерлитамаке (Башкортостан), а также племзавод «Россия». Говорят, что в новом качестве Сеничев более чем успешен как менеджер и вполне доволен жизнью. Сергей Сушков начал чиновничью биографию началась в 1986 году, с должности начальника отдела в Фонде имущества и Фонде материальных ресурсов Челябинской области. С 2000 по 2010 годы он уже первый замначальника Главного управления материальных ресурсов Челябинской области, с 2010-го — заместитель, а позднее первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области. В апреле возглавил ведомство, сделав его одним из лучших в стране. И, закономерно, «вырос» до вице-губернатора, курируя уже и вопросы экологии, а также муниципалитеты юга региона. При нем было реализовано несколько крупных проектов. Один из них — ввод Долгобродского канала, который не могли построить более 20 лет, со времен губернаторства Петра Сумина. Второй — рекультивация Коркинского разреза, дым их которого регулярно застилал небо над Челябинском и ближайшими населенными пунктами. После 25 лет госслужбы — осенью 2024 года — Сушков покинул правительство. Его новым местом работы стало представительство группы «Синара», которое создается в Челябинске. ВПЕРЕД И ВВЕРХ! Ирина Гехт и Егор Ковальчук доросли до вице-губернаторских постов (а Гехт — даже до первого вице-губернатора) в Челябинской области. С той лишь разницей, что Гехт отвечала за социальную сферу, а ее коллега курировал экономику. Оба периодически покидали родную область. Ковальчук возглавлял департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры и был и. о. начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя РФ. Гехт представляла регион в Совете Федерации. После начала СВО карьерные ступеньки привели Егора Ковальчука на должность главы правительства Луганской народной республики (ЛНР). Ирина Гехт, в свою очередь, возглавила правительство Запорожской области. МАТЬ — ЭКОНОМИСТ, СЫН — В СПЕЦНАЗЕ Елена Мурзина с 2008 по 2015 годы работала министром экономического развития Челябинской области. С 2015 по 2019 годы трудилась заместителем главы Челябинска по экономике и финансам. После отставки она ушла в тень, но вновь появилась в публичном пространстве благодаря сыну. Андрей Мурзин оказался среди бойцов, которые более месяца держались в окружении в Курской области, не позволив ВСУ взять под контроль трассу на областной центр. В июне мужчина заключил контракт с Росгвардией и прошел подготовку в Российском университете спецназа. После в составе спецназа «Ахмат» отправился на Белгородское направление, а оттуда часть экстренно перебросили под Курск. Во время боевых действий он получил несколько ранений и контузий, попал в госпиталь. Андрей Мурзин (позывной «Мурз») стал одним их тех, кого показывал в своем видео генерал Апти Алаудинов.