Челябинцев просят помочь студентке завоевать всероссийскую премию «ШУМ»

Челябинская студентка Яна Зарипова, создавшая кинокартину о людях с особенностями здоровья, вышла в финал всероссийской молодежной премии «ШУМ». Жители Челябинска и всей области могут поддержать ее и помочь завоевать престижную награду, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
Для того чтобы проголосовать за Яну Зарипову, необходимо зайти на страницу премии «Шум» в соцсети «ВКонтакте», выбрать номинацию «Прорыв года» и отдать свой голос за Зарипову. Голосование продлится до 1 декабря.
Фильм Зариповой рассказывает о жизни и достижениях людей с особенностями здоровья, их стремлениях и мечтах. Среди героев картины — незрячий спортсмен Александр Новичихин и слабослышащий хореограф Александр Присяжнюк. Проект направлен на просвещение и вдохновение зрителей.
Работа была создана в рамках дипломного проекта студентки, а оператором-постановщиком выступил магистр ЮУрГУ Ярослав Бабкин. Экспертный совет премии «ШУМ», состоящий из 70 представителей медиа и журналистики, отобрал проект Зариповой в пятерку лучших в номинации «Прорыв года».
Результаты народного голосования будут объявлены 4 декабря в Москве, где состоится финальный этап премии. Там же финалисты представят свои проекты экспертам для защиты и оценки.
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