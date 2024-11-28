Челябинцев приглашают бесплатно поговорить с психологом и сдать тест на ВИЧ

Всемирный день борьбы со СПИДом в Челябинске отметят масштабной акцией. В воскресенье, 1 декабря, жители города смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Также желающие получат консультацию от специалистов, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«Присоединяйтесь ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом! В это воскресенье, 1 декабря, в ТРК „Горки“ пройдет масштабная акция. Начало в 13:00. Все желающие смогут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тест, проконсультироваться с психологом, получить информационные буклеты и сувениры», — уточнили в мэрии.
Помимо медицинских и консультационных услуг, для посетителей акции будет организована развлекательная программа, которая начнется в 15:00. Она включает в себя концерт, розыгрыш призов и награждение победителей конкурса видеороликов на тему профилактики ВИЧ-инфекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!