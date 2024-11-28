28 ноября 2024

Челябинцев приглашают бесплатно поговорить с психологом и сдать тест на ВИЧ

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В Челябинске проведут акцию во Всемирный день борьбы со СПИДом
В Челябинске проведут акцию во Всемирный день борьбы со СПИДом Фото:

Всемирный день борьбы со СПИДом в Челябинске отметят масштабной акцией. В воскресенье, 1 декабря, жители города смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Также желающие получат консультацию от специалистов, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Присоединяйтесь ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом! В это воскресенье, 1 декабря, в ТРК „Горки“ пройдет масштабная акция. Начало в 13:00. Все желающие смогут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тест, проконсультироваться с психологом, получить информационные буклеты и сувениры», — уточнили в мэрии.

Помимо медицинских и консультационных услуг, для посетителей акции будет организована развлекательная программа, которая начнется в 15:00. Она включает в себя концерт, розыгрыш призов и награждение победителей конкурса видеороликов на тему профилактики ВИЧ-инфекции.

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Всемирный день борьбы со СПИДом в Челябинске отметят масштабной акцией. В воскресенье, 1 декабря, жители города смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Также желающие получат консультацию от специалистов, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. «Присоединяйтесь ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом! В это воскресенье, 1 декабря, в ТРК „Горки“ пройдет масштабная акция. Начало в 13:00. Все желающие смогут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тест, проконсультироваться с психологом, получить информационные буклеты и сувениры», — уточнили в мэрии. Помимо медицинских и консультационных услуг, для посетителей акции будет организована развлекательная программа, которая начнется в 15:00. Она включает в себя концерт, розыгрыш призов и награждение победителей конкурса видеороликов на тему профилактики ВИЧ-инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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