Челябинцы украли в Москве 280 миллионов рублей. Видео

29 ноября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Фиктивные покупатели оплачивали товары и услуги по QR-коду Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Челябинской области совместно с сообщниками из Ленинградской области украли более 280 миллионов рублей с помощью системы оплаты товаров и услуг по QR-коду. Уголовное дело по нескольким статьям возбуждено в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД России по городу Москве, сообщила 29 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В криминальной схеме принимали участие сообщники из Ленинградской и Челябинской областей. По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей, общий ущерб превысил 280 миллионов рублей», — сообщила Волк в telegram-канале. Мошенники зарегистрировали более двухсот подставных фирм розничной торговли и открыли им счета в банке. Фиктивные покупатели оплачивали товары и услуги по QR-коду. Банк сразу же зачислял деньги на счета фирм, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Как только деньги поступали, злоумышленники оформляли возврат товара. В банк же информация поступала только на следующие сутки. Временной разрыв позволял мошенникам обналичить деньги и забрать их себе, пояснила Волк. Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество), 222 (незаконное приобретение <…> оружия, боеприпасов) и 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК РФ. Во время обыска у мужчин изъяли печати, кредитки, ноутбуки, черновики и оружие с патронами, на которое не было разрешительных документов. «Троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Еще трое объявлены в международный розыск», — добавила Волк. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области совместно с сообщниками из Ленинградской области украли более 280 миллионов рублей с помощью системы оплаты товаров и услуг по QR-коду. Уголовное дело по нескольким статьям возбуждено в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД России по городу Москве, сообщила 29 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В криминальной схеме принимали участие сообщники из Ленинградской и Челябинской областей. По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей, общий ущерб превысил 280 миллионов рублей», — сообщила Волк в telegram-канале. Мошенники зарегистрировали более двухсот подставных фирм розничной торговли и открыли им счета в банке. Фиктивные покупатели оплачивали товары и услуги по QR-коду. Банк сразу же зачислял деньги на счета фирм, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Как только деньги поступали, злоумышленники оформляли возврат товара. В банк же информация поступала только на следующие сутки. Временной разрыв позволял мошенникам обналичить деньги и забрать их себе, пояснила Волк. Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество), 222 (незаконное приобретение <…> оружия, боеприпасов) и 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК РФ. Во время обыска у мужчин изъяли печати, кредитки, ноутбуки, черновики и оружие с патронами, на которое не было разрешительных документов. «Троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Еще трое объявлены в международный розыск», — добавила Волк. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.