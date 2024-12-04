В Челябинскую область пытались ввезти опасный виноград

В Челябинскую область из стран СНГ в ноябре пытались ввезти зараженный карантинным вредителем виноград. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, опасную продукцию выявили при проведении лабораторных исследований и запретили к ввозу.
«В 41,2 тонны винограда из Таджикистана и Узбекистана была обнаружена повилика. Согласно карантинным требованиям, эта продукция не допущена к ввозу в регион», — пояснили в ведомстве.
Зараженный виноград был выявлен в ходе контроля за импортом растительной продукции в ноябре. Всего Россельхознадзор проверил в ноябре 13 тысяч тонн плодоовощей, цветов и других товаров растительного происхождения. Помимо винограда, западный цветочный трипс обнаружен в срезанных цветах из Китая, калифорнийская щитовка — в яблоках из Таджикистана. Их реализацию разрешили после обеззараживания.
В 26 случаях перевозчики пытались провезти товары без фитосанитарных сертификатов, с неверными маркировками и несоответствующими документами. Продукцию запретили к ввозу и вернули в Казахстан. В отношении перевозчиков-нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.
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