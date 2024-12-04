04 декабря 2024

В Челябинскую область пытались ввезти опасный виноград

© Служба новостей «URA.RU»
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Виноград запретили ввозить и отправили обратно за рубеж
Виноград запретили ввозить и отправили обратно за рубеж Фото:

В Челябинскую область из стран СНГ в ноябре пытались ввезти зараженный карантинным вредителем виноград. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, опасную продукцию выявили при проведении лабораторных исследований и запретили к ввозу.

«В 41,2 тонны винограда из Таджикистана и Узбекистана была обнаружена повилика. Согласно карантинным требованиям, эта продукция не допущена к ввозу в регион», — пояснили в ведомстве.

Зараженный виноград был выявлен в ходе контроля за импортом растительной продукции в ноябре. Всего Россельхознадзор проверил в ноябре 13 тысяч тонн плодоовощей, цветов и других товаров растительного происхождения. Помимо винограда, западный цветочный трипс обнаружен в срезанных цветах из Китая, калифорнийская щитовка — в яблоках из Таджикистана. Их реализацию разрешили после обеззараживания.

В 26 случаях перевозчики пытались провезти товары без фитосанитарных сертификатов, с неверными маркировками и несоответствующими документами. Продукцию запретили к ввозу и вернули в Казахстан. В отношении перевозчиков-нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

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В Челябинскую область из стран СНГ в ноябре пытались ввезти зараженный карантинным вредителем виноград. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, опасную продукцию выявили при проведении лабораторных исследований и запретили к ввозу. «В 41,2 тонны винограда из Таджикистана и Узбекистана была обнаружена повилика. Согласно карантинным требованиям, эта продукция не допущена к ввозу в регион», — пояснили в ведомстве. Зараженный виноград был выявлен в ходе контроля за импортом растительной продукции в ноябре. Всего Россельхознадзор проверил в ноябре 13 тысяч тонн плодоовощей, цветов и других товаров растительного происхождения. Помимо винограда, западный цветочный трипс обнаружен в срезанных цветах из Китая, калифорнийская щитовка — в яблоках из Таджикистана. Их реализацию разрешили после обеззараживания. В 26 случаях перевозчики пытались провезти товары без фитосанитарных сертификатов, с неверными маркировками и несоответствующими документами. Продукцию запретили к ввозу и вернули в Казахстан. В отношении перевозчиков-нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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