Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в США

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра по науке международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете (США). Об этом сообщили на сайте Белферовского центра.
«Дмитрий Кулеба становится старшим научным сотрудником Центра Белфера по науке и международным делам», — говорится на сайте Белферовского центра. По их словам, Кулеба является главным и влиятельным дипломатом Украины в течение последних двух лет, который признан на международном уровне борцом за демократию, свободу и стойкость.
Там отметили, что назначение Кулебы на указанную должность демонстрирует приверженность центра к решению самых насущных мировых проблем. Экс-глава МИД Украины будет работать со студентами и преподавателями на лекциях, семинарах и в качестве наставника, занимаясь темами дипломатии, безопасности и построения устойчивых международных коалиций. Также Кулеба планирует написать «окончательный отчет о конфликте Москвы и Киева», заключили в центре.
Кулеба поступил на дипломатическую службу в 2003 году. В 2016 он стал постоянным представителем Киева в Совете Европы, а в 2020 году, в 38 лет, он возглавил МИД страны, став самым молодым министром иностранных дел в истории Украины. Был отправлен в отставку в 2024-м. Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил это увольнение тем, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».
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