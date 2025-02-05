Новый директор Гостиного двора в Петербурге Макеев поделился стратегией развития

Недавно в Большом Гостином дворе произошла смена руководства. Новый директор Максим Макеев поставлен перед задачей разработки и утверждения новой концепции развития универмага, пишут СМИ.
«Одной из главных задач является доработка и утверждение концепции развития универмага. Это включает в себя не только перестройку торговых и бизнес–процессов, но и обновление всех аспектов, касающихся взаимодействия с покупателями и арендаторами», — сообщили «Деловому Петербургу» в пресс–службе АО «Большой Гостиный двор». Одной из ключевых целей нового руководства является привлечение крупных арендаторов и создание для них привлекательных условий. Кроме того, планируется ориентация на молодую и прогрессивную аудиторию, стремящуюся к уникальному опыту покупок, включая развитие направления продаж через интернет.
Большой Гостиный двор, расположенный на Невском проспекте, имеет долгую историю попыток модернизации. Проекты реконструкции, включая создание внутренней зеленой зоны и адаптацию к современному использованию, сталкивались с проблемами реализации из-за арендной модели и собственности города на здание. В последнее время были предприняты более локальные инициативы, такие как приспособление помещений для ресторана. Эксперты считают, что наилучшим вариантом для Гостиного двора будет формирование многофункционального объекта, который сочетал бы торговые, офисные, гостиничные и общественные функции.
Большой Гостиный двор является одним из символов Петербурга, успешно сохраняющим свою торговую функцию на протяжении 240 лет. Эксперты подчеркивают его потенциал и важность адаптации к изменяющимся требованиям культуры покупок и досуга.
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