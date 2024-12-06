Магнитогорские обувщики потеряют 184 млн из-за долга перед налоговой

Арбитражный суд Москвы взыскал с обувной группы предприятий, в составе которой работает Магнитогорская обувная фабрика (МОК) из Челябинской области, 184,36 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск удовлетворен полностью.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — указано на сайте суда.
Первоначально претензии были предъявлены к столичной компании «Зебра», с которой взыскивали средства и пытались признать ее зависимым лицом с Тучковской обувной фабрикой из Подмосковья. Юристы МИФНС № 21 по Московской области в апреле утверждали, что когда на фабрике узнали о предстоящей проверке, там попытались избежать обращения на взыскание ликвидного имущества. Через ряд сделок собственность, деньги, дебиторскую задолженность, нематериальные активы перешли к «Зебре».
Чтобы соблюсти интересы истца, имущество московской фирмы на 174,28 млн рублей суд арестовал. В конце октября так же он поступил с активами магнитогорцев. Фабрику заподозрили во взаимной зависимости с другими компаниями группы. С учетом уточненных требований налоговиков, с предприятия госорган просил взыскать сумму, на 10 млн больше первоначальной. Активы южноуральцев были арестованы. Среди прочего суд наложил обеспечительные меры на торговые марки Iceman, Sturman, Nord Walk. Брендами владеет «Зебра». Роспатент потерял право проводить с данными нематериальными активами любые регистрационные действия.
Согласно данным СБИС, Тучковская обувная фабрика является основным учредителем «Зебры». Связь с магнитогорцами проследить сложнее. Гендиректор «Зебры» Дмитрий Целых до мая 2024 года также возглавлял компанию «Бизнес-основа» в Тучково. Фирма через магнитогорскую компанию «АДВ» связана с одним из учредителей МОК Владимиром Волошком.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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